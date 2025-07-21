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    見短裙女彎腰起色心 甫出獄噁男用下體頂女子臀部

    洪男見路邊短裙女子彎腰就想硬上，嘉義地院判刑4年2月。（資料照，記者丁偉杰攝）

    洪男見路邊短裙女子彎腰就想硬上，嘉義地院判刑4年2月。（資料照，記者丁偉杰攝）

    2025/07/21 13:57

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕洪姓男子有竊盜等多項素行，今年3月底因縮短刑期出獄後，在嘉義縣某處停車場見一穿短裙Ａ女正彎腰獨自整理汽車，竟獸性大發，先以「車子是你的嗎？」等話語搭訕降低Ａ女戒心，隨後突然從後方撲向Ａ女，並以舌頭舔，用下體頂Ａ女的耳朵及臀部，意圖性侵，Ａ女反抗後，向路人求救，洪男落荒而逃。嘉義地院審理，日前依犯強制性交未遂罪，判洪男4年2月徒刑。

    判決指出，洪男（46歲，有毀棄損壞、傷害、妨害公務、殺人未遂、詐欺及偽造文書等素行）因竊盜案入監服刑，今年2月下旬因縮短刑期出監，3月底某日中午在嘉縣老家附近一處停車場遊蕩，見Ａ女獨自一人，正彎腰在整理汽車後座，便趨近搭訕「車子是你的嗎？」「妳在看我喔，我很帥喔」等語，降低Ａ女戒心。

    隨後洪男突然強行將Ａ女往汽車後座推，並將Ａ女推進後座壓住，用舌頭舔其左耳，並用下體頂其臀部，又摀住她嘴巴恐嚇「妳給我惦惦」、「不然我讓妳死喔」；Ａ女受驚嚇並尖叫掙扎，用力咬住洪男手指反抗，趁隙逃出車外跌倒，大聲向路人呼救，洪男見狀逃離現場。

    警方據報，調閱停車場監視器，2小時後逮捕洪男。洪男到案時坦承「我臨時起色心，把她撲倒」，在法官審理時又翻供，否認犯行，法官審酌洪男犯後滿口謊言，造成Ａ女莫大創傷，惡性重大，依犯強制性交未遂罪，判刑4年2月有期徒刑。

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