王牌交易所案再逮9人 佯稱「資產代幣化」詐400人24億

警方查扣來嫌宣稱與虛幣掛鉤的藝術品。（記者徐聖倫翻攝）

2025/07/21 13:22

〔記者徐聖倫／新北報導〕去年知名的虛擬貨幣投資交易所「ACE王牌交易所」遭檢警查緝，為超大型詐騙集團，被法辦人數達133人，近期又有後續成員遭逮。除了販售「空氣幣」外，該集團還以「資產代幣化」為話術，誆稱藝術品、高價茶葉、中藥等，均能與虛幣掛勾，令其後勢看漲，但事實上販售的虛幣根本與商品無關，拐騙買家又購買一堆「空氣幣」，以此大割韭菜，新北市刑警大隊本次逮回62歲來姓主嫌等9人，粗估有400人以上遭詐，詐騙金額達24億元。

據悉，「資產代幣化」（RWA-Real World Assets）指的是在區塊鏈上，把房地產、商品、貨幣、股票等這些實體資產，發行相對應的數位代幣，這個概念就稱為實體資產代幣化。RWA代表的實體資產，本質上是具有實質價值且被市場認可的資產，有些資產的價值和所有權被廣泛接受，能在全球進行交易與投資，具有經濟價值且預期未來能產生經濟利益。

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但這個概念卻被詐團利用來危害大眾，來嫌與旗下成員發行代幣，佯稱與實體資產，如藝術品、冬蟲夏草、普洱茶等高價商品掛鉤，「捆綁包裝」營造「實體資產支持」的錯覺，號稱為創新型數位資產投資，具備高保值性與升值潛力，藉此誘騙民眾上當投資。

而來嫌等人發行的虛擬幣，根本沒有與商品掛勾，當然也就「有行無市」。投資人花大量金錢買幣，最終發現代幣無法流通變現，亦無法換取標榜之實體貨物始驚覺遭詐騙，受害金額高達24億元。

新北市刑大與新莊警分局、林口警分局、基隆市警局等單位合作，兵分多路前往詐團個據點，於上周末將來嫌等共9人逮捕到案，查扣手機9支、不法資產包含現金、虛擬貨幣泰達幣、比特幣、乙太幣等，共計約900萬元，後續將循司法程序處理變價拍賣，將不法所得返還被害人，同時來嫌等人則依詐欺罪嫌移送法辦。

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警方查扣手機、電腦、現金等贓證物。（記者徐聖倫翻攝）

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