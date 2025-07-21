公車撞死名醫》悼念良醫周佳正 病患送白馬玩偶盼「在天堂騎白馬到處遊」

桃園醫院21日起於院內醫療大樓B1第5會議室設立追思場地，首日即湧入大批院內同仁與病患前往悼念。（桃園醫院提供）

2025/07/21 12:41

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕衛福部桃園醫院乳癌名醫周佳正，19日走行人穿越道時遭北市公車撞上送醫不治，桃園醫院今（21）日起於院內醫療大樓B1第5會議室設立追思場地，首日即湧入大批院內同仁與病患前往悼念，衛福部醫福會執行長林慶豐親臨現場，代表部內表達深切哀悼與敬意，桃園市長張善政也代表市府團隊送花表達慰問與致意。

追思現場以大量鮮花、照片與留言卡片妝點，牆面播放著周佳正過往醫療工作的影像，一幕幕與病患互動、與團隊討論、參與培育後輩的片段，令人動容，不少前來的院內同仁與民眾頻頻拭淚。

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有病患送上白馬玩偶，她說，白馬玩偶是獨角獸飛天馬，純白身體、有著翅膀，如果主任在天堂，可以騎著白馬到處來去，不要再用走的而發生意外，希望他在天堂可以繼續他的夢想，也希望周主任知道他在病患的心中是無可比擬的存在，也希望周主任的家人能保重自己。

「他是我們敬重的醫者、溫暖的領導者，總是默默守護大家，今天能來說一聲謝謝，是我們的榮幸與責任。」一位外科住院醫師語帶哽咽地說，護理部資深同仁也感慨說，「每次值班只要知道是周主任開刀，就安心許多。他不只是醫術精湛，更是讓人可以全心信賴的長者。」

更有病患前來悼念時哽咽說，「沒辦法接受！真的太突然了，周醫師真的很好，不僅用心照顧病患，有問必答、對我們都很親切，是很難得的醫生，從來沒有口氣不好，尤其我們對癌症完全不了解，從恐慌到接受治療，是周醫師一步步打開我們心裏的問題，我們今天有這麼健康的身體，真的很感謝周醫師」。

林慶豐在追思會中向院方與同仁表達慰問，並表示周佳正長年奉獻乳癌手術與急重症照護領域，對提升台灣醫療品質貢獻良多，其逝世是醫界的重大損失，亦令部內深感哀慟。

桃園醫院表示，自追思空間開放以來，已收到來自各界的鮮花、卡片與祈福語，所有留言與祝福將於8月11日結束後，完整整理並轉交周佳正家屬，傳遞每一份不捨與懷念。

桃園醫院院長楊南屏也表示，「我們會延續周主任的精神，繼續守護病人的健康，也希望這份醫者初心，能成為桃醫團隊堅定前行的力量。」

桃園醫院表示，追思空間開放時間為每週一至週五早上7點至下午6點，將持續至8月11日中午12點止。

周佳正追思會場，有病患回憶過往不捨、哭泣。（記者鄭淑婷翻攝）

桃園醫院21日起於院內醫療大樓B1第5會議室設立追思場地，首日即湧入大批院內同仁與病患前往悼念。（桃園醫院提供）

周佳正追思會場，有病患送上白馬玩偶，盼周主任能在天堂騎著它到處來去。（記者鄭淑婷翻攝）

桃園醫院21日起於院內醫療大樓B1第5會議室設立追思場地，首日即湧入大批院內同仁與病患前往悼念。（桃園醫院提供）

桃園醫院21日起於院內醫療大樓B1第5會議室設立追思場地，首日即湧入大批院內同仁與病患前往悼念。（桃園醫院提供）

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