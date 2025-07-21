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    首頁　>　社會

    男子酒駕撞死人還逃逸！ 由彰化地院國民法官審理

    去年3月間，彰化黃男酒駕上路，在和美鎮和頭路256巷口撞擊一對路邊散步的夫妻，兩人當場被撞落一排水溝。（民眾提供）

    去年3月間，彰化黃男酒駕上路，在和美鎮和頭路256巷口撞擊一對路邊散步的夫妻，兩人當場被撞落一排水溝。（民眾提供）

    2025/07/21 12:00

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣一名黃姓男子在去年3月間，酒駕撞上一對在路邊散步的老夫妻，造成黃姓老翁頭部重創不治，其妻則重傷。黃男事發後，僅停留6秒便冷血逃逸，警方逮捕時酒測值高達0.70毫克，全案依酒駕過失致死、肇事逃逸等罪起訴，目前由國民法官審理，引發社會關注。

    2024年3月16日晚間7點38分，黃男（40歲）先在友人家飲用威士忌至傍晚，仍執意駕車離去。不料才駛出不到1分鐘，就在和頭路256巷口猛烈撞擊正在路邊散步的黃姓夫妻。強大衝擊力將老翁拋飛，撞破擋風玻璃後墜入排水溝，其妻亦被波及跌落水溝，兩人當場重傷。

    黃男肇事後在現場停留6秒，未下車查看即加速逃逸，所幸路人及時發現報警，將兩人送醫。70歲的黃翁到院時已呈現腦震盪、急性呼吸衰竭，經21天搶救仍因頭部外傷引發併發症，於4月6日離世，其妻則左前臂及骨盆嚴重挫傷，至今仍需復健。

    警方於案發逮捕黃男，其酒測值竟仍高達0.70毫克，超標法定值近3倍，依法將他移送法辦，由檢方偵結後起訴。目前全案由彰化地院國民法官法庭審理，預計本月24日宣判。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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