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    覬覦妻閨蜜竟持刀闖住處性侵 北市惡狼落網收押禁見

    惡狼涉嫌性侵妻子閨蜜，警方將其逮捕後移送台北地檢署偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

    惡狼涉嫌性侵妻子閨蜜，警方將其逮捕後移送台北地檢署偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/07/21 11:46

    〔記者陸運鋒／台北報導〕台北市一名惡狼疑似覬覦妻子閨蜜已久，且得知對方是獨居狀態，上週竟攜刀在其住處外埋伏，等到妻子閨蜜返家時，尾隨進入並亮出刀械，隨後性侵得逞，警方獲報展開追查，隔日循線將男子逮捕，依妨害性自主罪嫌送辦，檢方複訊後聲押禁見獲准。

    據了解，該名惡狼年約30歲，之前與妻子出遊時結識妻子年約25歲閨蜜，甚至得知其住處位置，且對方又是自己在外租屋，因而動起了邪念。

    據悉，惡狼在本月14日深夜埋伏在北市民生社區一帶妻子閨蜜住處附近，趁被害人返家時，隨後跟上前進入屋內，妻子閨蜜驚覺後大聲喝斥，但惡狼則拿出預藏的刀械恐嚇，隨後強迫性侵得逞，直至隔天早上7時左右才離去。

    轄區松山警分局當天接獲被害人報案展開追查，並擴大調閱周邊監視器，而追查期間惡狼不但手機關機，還發現他多次以步行方式轉搭公車，不斷變換交通工具躲避警方追查，直到警方確認惡狼都在住家附近繞圈子，隨即前往埋伏，最後惡狼於當天下午2時許現身時，多名警力上前將其壓制逮捕。

    據悉，惡狼落網後辯稱因與妻子感情不睦，只是想請她的閨蜜協助聯繫，但因為爆發口角，盛怒下才會一時衝動犯案，而刀械在事後也已經丟棄，警方詢後，依妨害性自主罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢方複訊後，認為他預謀犯案可能性高且未吐實，向法院聲請羈押禁見獲准。

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