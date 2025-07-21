高雄警要求目擊者下架車輛衝撞影片「免生事端」小港分局長自請處分

休旅車遭連續惡意衝撞毀損。（民眾提供）

2025/07/21 11:56

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市小港區19日深夜發生一起停車糾紛引發的衝撞事件，民眾以手機拍下影片上傳社群平台，小港分局案發3小時後逮捕涉案黃姓男子。然而警方竟以無頭像帳號傳訊給原PO，以「偵查不公開」為由，「免生其他事端」，要求將影片下架，招來管控輿論爭議，分局長陳楨筌自認「處置未臻妥當」自請處分。

該案緣由49歲黃男疑因不滿持長期使用的停車位，遭被害人停放休旅車，竟駕駛轎車倒車來回衝撞休旅車，警報聲驚動住戶，民眾拍下影片上傳臉書社團「高雄小港區的大小事」，警方獲報後，於20日清晨3時逮捕黃男，依法究辦。

請繼續往下閱讀...

惹來爭議的是，警方當天上午9時33分，以無頭像帳號傳訊給PO，指車主至所完成報案程序已立案積極偵辦中，基於偵查不公開原則建議刪除貼文，免生其他事端。同時間，被撞車主也留言給原PO，「警察這邊想要麻煩您先下架影片的部分」，原PO最終刪除貼文。

警方錯誤援引偵查不公開原則，引來管控輿論爭議，陳楨筌先是回覆媒體，「對於社群影片的處置確實未臻妥當，本分局將確實檢討改進並加強員警教育與訓練」，媒體質疑「又是只檢討基層員警，加強員警教育訓練，難道除了派出所以外的高層都沒事?」

針對下架片要求，陳楨筌說，「分局專案小組同仁想儘早逮補涉嫌人，因考慮涉嫌人也可能看到影片而躲匿，故提出此建議。」不過警方傳訊給原PO時，早已經逮捕黃男。

陳楨筌也表示，應遵循偵查不公開原則之人員，指檢察官、檢察事務官、司法警察官、司法警察、辯護人、告訴代理人或其他於偵查程序依法執行職務之人員。他說沒有下令傳訊給民眾，但自認「處置未臻妥當」，將自請處分。

警方3小時後逮捕黃男。（民眾提供）

警方以無頭像帳號傳訊要求下架影片。（民眾提供）

被害人留言希望原PO下架影片。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法