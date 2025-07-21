台中麥當勞桌上驚見價值30萬6國貨幣 女導遊心臟快跳出......

撿到文件袋的蕭姓員工。（警方提供）

2025/07/21 11:38

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西區一間麥當勞本月初上演驚心動魄的失物尋回記！一名女導遊吃個早餐一時大意，竟將裝有護照等證件及超過150張外幣的文件袋遺落在座位邊，總價值超過30萬元，所幸，一名誠實的員工發現後立刻通報警方，讓順利領回失物的陳女驚喜不已，也向該名員工致謝。

第一分局今天說，該名誠實的蕭姓員工，當天在店內用餐區發現一只銀色文件袋，外觀雖不顯眼，卻異常沉重且鼓脹，送交公益派出所後員警打開查看，赫見袋內包含護照1本、存摺3本、銀行卡5張、會員卡1張與鈔票近150張，分別為新台幣46355元、美元2078元、歐元5020元、日圓95000元、港幣500元與人民幣620.5元。

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警方統計這些貨幣價值超過30萬元，立即比對證件聯繫到失主陳姓女子（50歲），原來對方是一名資深導遊，當日帶團至中部，早上抽空至麥當勞用餐，不慎將裝有重要工作資產的文件袋遺落座位旁，接獲警方來電前幾近崩潰，趕赴派出所領回物品後頻頻鞠躬致謝。

陳女感動說：「這不是只是錢，是我整個人生的包！」對於拾獲員工的誠實行為更表高度敬意，強調對方完全可以選擇裝沒看到，但選擇了善良與誠實，令她深受感動，警方除嘉許拾得人展現出市民的高尚品格與社會溫度，也提醒民眾出門在外務必妥善保管財物，若撿拾到遺失物品，應即送交警方或交至櫃台協助歸還。

袋內有護照等證件及超過150張貨幣。（警方提供）

警方通知陳姓女導遊領回失物。（警方提供）

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