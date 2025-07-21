酒駕撞死機車騎士！賠償家屬達和解 獲酌減判刑4年但緩刑落空

蔡男酒後開車上路撞死機車騎士，賠償家屬達成和解，屏東地院酌減其刑後判他4年徒刑。（資料照）

2025/07/21 11:22

〔記者李立法／屏東報導〕蔡姓男子駕駛轎車追撞郭姓機車騎士，導致郭男傷重不治，蔡男酒測值達0.73毫克，明顯超標，被警方依酒駕肇事致人死罪嫌送辦後，蔡男積極與死者家屬達成和解，爭取緩刑，屏東地院同意酌減其刑，但不符緩刑要件，依酒駕肇事致人死罪判處蔡男4年徒刑，可上訴。

蔡男2年多前夜間駕駛轎車從高雄市行經萬丹鄉時，從後方追撞未開啟機車尾燈的郭姓騎士，導致郭男身上多處骨折及頭部受到重創，經送醫搶救後仍宣告不治，警方據報到場處理時發現肇事駕駛蔡男身上散發酒味，經實施酒測，酒測值達0.73毫克，明顯超標，警方遂依酒駕肇事致人於死罪嫌送辦。

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蔡男事後賠償死者家屬達成和解，並取得家屬原諒，希望法官能從輕發落給予緩刑的機會。

屏東地院認為，郭男雖於夜間騎機車未開啟車尾燈，但蔡男酒測值超標3倍，酒後控制力薄弱，未能注意車前狀況，追撞郭男致死，實有不該，考量犯後坦承犯行且與家屬達和和解，同意酌減其刑，但仍不符緩刑要件，依不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪，判處4年徒刑。

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