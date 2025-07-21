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    恆春廟會鞭炮爆炸8人燒燙傷 恆基醫護緊急救援

    恆春廟會鞭炮爆炸，8人燒燙傷。（消防提供）

    恆春廟會鞭炮爆炸，8人燒燙傷。（消防提供）

    2025/07/21 10:54

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春地區一場傳統廟會昨（20）日因「扛轎踩炮」儀式失控，鞭炮引發爆炸，火光濃煙四起，造成至少8人燒燙傷，其中一名30多歲男子傷勢嚴重，緊急送往國軍左營總醫院搶救。事發地點20公尺外的恆基醫療團隊迅速反應，動員近30人投入救援，展現高效應變能力，其中6名傷患已出院並接受後續門診追蹤。廟方澄清，鞭炮及煙火由新北市廟方自行提供並點燃，非恆春廠商或廟方人員操作不慎。

    昨日下午，廟會信徒依習俗參與「扛轎踩炮」儀式，未料，鞭炮施放過程疑因不明原因瞬間引發爆炸，火勢迅速蔓延，濃煙瀰漫，現場尖叫聲四起。爆炸導致8人燒燙傷，傷勢遍及雙手、雙腳及皮膚脫落，其中一名30多歲男子傷勢最為嚴重。目擊者形容：「火光竄起，煙霧瀰漫，場面一片混亂，大家都嚇呆了。」廟方表示，所有鞭炮及煙火由參與的新北市廟方自行提供並點燃，非恆春廠商供應或廟方人員操作不慎，福德宮管理委員會承諾將特別關心傷患並提供慰問。

    事發正值醫療院所交班時段，位於爆炸地點20公尺外的恆基醫療團隊聞聲而動，迅速啟動一級緊急應變機制，動員急診及其他單位約30名醫護人員投入救援。傷患抵達後，醫療團隊立即依據燒燙傷標準程序「沖、脫、泡、蓋、送」展開處置。恆基表示：「第一時間的快速反應至關重要，全力確保傷患得到妥善照護。」

    經過妥善處置，其中6人目前均已出院，後續將持續門診追蹤，兩人傷勢較重仍住院觀察，傷勢主要為雙手、雙腳燒燙傷及部分皮膚脫落。當地居民對恆基醫療團隊的迅速反應讚譽有加，稱：「多虧他們，傷患才能這麼快恢復！」

    恆春廟會鞭炮爆炸8人燒燙傷，恆基緊急救援。（恆基提供）

    恆春廟會鞭炮爆炸8人燒燙傷，恆基緊急救援。（恆基提供）

    恆春廟會鞭炮爆炸8人燒燙傷。（恆基提供）

    恆春廟會鞭炮爆炸8人燒燙傷。（恆基提供）

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