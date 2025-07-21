高市殯儀館驚見14發彈殼 民眾嚇到報警

高市殯入殮室前今早被人發現地上有多發彈殼。（記者許麗娟攝）

2025/07/21 10:12

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市立殯儀館入殮室外的走廊，今（21）日上午8點多，被民眾發現地上有多發彈殼，嚇得報警處理，不過現場並未傳出槍響，警方到場調查，初步了解這些彈殼共14發，但沒有底火和彈頭，可能是玩具或道具槍用，正進一步調查釐清中。

據了解，警方上午8點多獲報，經現場調閱監視器，發現這披彈殼是清晨6點多就出現在走廊，並查發當時有1名男子，突然從口袋中拿出一把彈殼便往地上丟，行為相當詭異，不過經查，這14發彈殼都沒有底火，研判為道具槍或玩具槍使用，警方已鎖定該名男子，將進一步了解丟棄彈殼的動機。

請繼續往下閱讀...

三民二分局偵查隊指出，接獲民眾報案立即派員前往了解，現場為民眾拾獲疑似彈殼之物品，經鑑識人員到場勘查採證後，現場共有14發彈殼，初步查看，該批空彈殼，內無底火，不能擊發，初步研判為拍戲用的空包彈空彈殼。

經調閱監視器，已查出為1男子於口袋中掏出物品丟棄地上，目前已鎖定特定犯嫌，並已報請高雄地檢署指揮偵辦，依刑法恐嚇公眾罪嫌迅速將其查緝到案。

高市殯入歛室外走廊，今早發現有多發空包彈殼。（民眾提供）

高市殯入歛室外走廊，今早發現有多發空包彈殼。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法