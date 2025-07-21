早午餐店裝潢中 男騎士闖入偷走皮包

竊嫌從櫃檯偷取皮包離去。（記者彭健禮翻攝）

2025/07/21 10:03

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市一家裝潢中的早午餐店於19日遭一名頭戴安全帽、口罩的男性進入櫃台，偷走皮包離去，被害店家報警處理並po網提醒大家注意。苗栗警分局今（21）日表示，已鎖定竊嫌追查中。

被害店家昨於臉書社團「我是苗栗人（好地方）」發文，「苗栗的朋友請注意 為公路出現明目張膽的小偷 於7月19日中午11點10分入室偷竊 請大家幫忙分享小心此人」，並附上店內外的監視器影像。

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根據影像顯示，一名頭戴安全帽、口罩的男性騎機車經過被害店家門口後倒退嚕，接著下車從店外觀察，發現店內無人即進入，並走入櫃台內，觀望店內情況後，把放置在櫃台上的一個皮包偷走離去。

被害店家為正在裝潢籌備中的早午餐店，當時木工師傅在店裡面施工

，櫃台跟木工施工的中間用白色塑膠布隔著，所以竊嫌進入時工人看不到。被害店家表示，被偷走的皮包為母親所有，現金大約3、4千元及證件、信用卡、提款卡等。

苗栗警分局表示，經了解苗栗警分局北苗派出所已於19日依規定受理該件竊案，並調閱被害人提供之監視器影像，經比對後即已鎖定竊嫌積極追緝中。

竊嫌得手後騎機車離去。（記者彭健禮翻攝）

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