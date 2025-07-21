酒駕男連撞小黃、民宅竟找人頂罪 涉案3人全送辦

車禍現場。（民眾提供）

2025/07/21 09:55

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市一名鄭姓男子今凌晨到鳳山區一間小吃部飲酒作樂後，酒後駕駛百萬休旅車行經中崙、油管路87巷口，支道車卻未禮讓幹道車先行，與楊姓運將駕車對撞後，又撞擊民宅鐵皮屋，鄭男除涉嫌酒駕肇事，竟教唆店家洪姓員工冒名頂替，楊姓運將涉嫌知情隱匿被視為頂替協助從犯，警方識破將鄭男依公共危險等3罪嫌移送法辦，洪男及楊男則依頂替等2罪嫌移送法辦。

警方調查，鄭男（34歲）今天凌晨到鳳山區一間小吃部飲酒作樂，酒後駕駛百萬休旅車，沿著中崙路行駛，往油管路87巷行駛，卻未禮讓幹道車先行，與楊男（45歲）駕駛計程車行駛油管路發生對撞後，鄭車再撞擊西北角民宅鐵皮屋，造成民宅鐵皮屋凹陷，所幸無人傷亡。

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最誇張是鄭男酒駕肇事後，竟打電話找店家洪姓員工（49歲）冒名頂替，騙警是乘客卸責，由洪男代駕肇事，去拿東西馬上回來；不過警方調閱現場監視器畫面，發現鄭男才是駕駛，詢問洪男車禍過程也說不出來，洪男才坦承鄭男找他扛責。

警方對鄭男及楊男實施酒測，楊男酒測值為0，鄭男酒測值0.45毫克；警方初步認定車禍肇事原因，鄭男行經閃紅燈路口，支道未禮讓幹道，肇事責任明顯，楊男駕車行經閃黃燈路口，未依規定減速慢行也有責任。

警訊後將鄭男依涉嫌刑法公共危險罪、頂替罪及使公務員登載不實罪，楊男涉嫌知情對方冒名頂替，卻隱匿真正肇事人協助脫罪，與洪男同樣依涉嫌刑法頂替罪及使公務員登載不實罪，移請高雄地檢署偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

民宅鐵皮屋凹陷。（民眾提供）

肇事休旅車。（民眾提供）

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