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    647萬「移動套房」上路沒掛牌！員警束帶神器解危

    警方攔下未掛前車牌的賓士豪華轎跑車。（警方提供）

    警方攔下未掛前車牌的賓士豪華轎跑車。（警方提供）

    2025/07/21 09:43

    〔記者許國楨／台中報導〕網稱「移動套房」的賓士GT43四門轎跑車新車市價超過647萬元，有一輛賓士GT43近日晚間在台中西屯區呼嘯而過，帥氣出場不過幾秒，就因「沒掛前車牌」被警方攔下，被臨檢員警看出破綻，直接「開單伺候」，員警雖依法告發，也協助將前車牌臨時掛上，讓駕駛解了燃眉之急。

    台中市警局第六分局今天指出，協和派出所當晚在西屯區福安橋執行路檢，員警卓昱丞、陳政彣發現該輛賓士豪華轎跑車未懸掛前車牌，立刻示意靠邊，40多歲駕駛也是車主無奈解釋，因前車牌支架前天突然損壞無法固定，故暫時拆除車牌，這兩天已請廠商向原廠調零件但還未到，待修復後再行安裝。

    但警方提醒，無論車輛等級多高、價格多貴，只要未依規定懸掛車牌即屬違規行為，當場依「道路交通管理處罰條例」第12條規定，針對「未懸掛車牌」之違規行為開立舉發單，處以3600元以上3萬6000元以下罰鍰。

    不過警方也展現柔性執法，為顧及駕駛行車安全與後續合法上路，員警靈機一動也提供「很厲害的東西」，從警車內找到束帶，協助車主將車牌臨時固定妥當，讓愛車能暫時合法上路。

    第六分局長周俊銘強調，警方執行臨檢勤務，除了打擊犯罪、提升見警率，也會針對各類交通違規行為嚴加取締，無論是百萬名車還是一般車輛，皆一視同仁，依法處理，並呼籲所有駕駛人落實日常車輛檢查，確保行車合法與安全，切勿因一時疏忽，因小失大。

    警方依法告發開出罰單。（警方提供）

    警方依法告發開出罰單。（警方提供）

    警方也協助車主以束帶暫時固定車牌。（警方提供）

    警方也協助車主以束帶暫時固定車牌。（警方提供）

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