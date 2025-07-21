女駕駛國道未依規定變換車道罰3千 這理由法官信了判撤銷

曾姓女駕駛去年8月開車行經國道，從內側車道向右偏移一下，遭檢舉未依規定變換車道開罰3千，曾女不服提起行政訴訟，法官判決撤銷。（記者陳建志攝）

2025/07/21 08:02

〔記者陳建志／台中報導〕台中曾姓女車主去年8月開車北上，行經國道1號167.8公里時，遭檢舉未依規定變換車道，開罰3千元，曾女不服提起行政訴訟，強調當時是為了閃避從左側飛來的不明物體，而非變換車道，主張原處分撤銷；台中高等行政法院勘查檢舉人行車紀錄器影像，曾女確實從內線短暫向中線方向偏移，但馬上返回原行駛路線，為閃避不明物體非變換車道的說法並非不可能，判決原處分撤銷。

判決指出，曾姓車主去年8月11日下午4點多，駕駛自小客車行經國道1號北向167.8公里時，遭檢舉未依規定變換車道，國道員警審視影像資料後，認曾女有「行駛高速公路未依規定變換車道（未保持行車安全間距）」的違規事實，而依道路交通管理處罰條例第33條第1項第4款規定，開罰3000元，曾女不服提起行政訴訟。

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曾女表示，當時是為了閃避從左側飛來的不明物體，而非變換車道，主張原處分撤銷。

台中高等行政法院法官，當庭勘驗檢舉人行車記錄器影像，發現曾女車子突然向右偏移一下，致其右側車輪臨近內側車道與中線車道的車道線而非接近檢舉人車輛，但曾女車輛仍行駛在內側車道，且馬上返回原行駛路線，全程均無打方向燈欲變換車道的行為。認為曾女主張當下是為閃避從左側飛來的不明物體，而非變換車道，並非不可能。

法官認為，台中市交通事件裁決處無法舉證證明曾女有未保持行車安全間距而變換車道的事實。因此主張曾女的駕駛行為已構成「行駛高速公路未依規定變換車道」的違規事實，即難認有依據，判決原處分撤銷，可上訴。

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