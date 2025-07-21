想讓兒子進台積電高層 富商被詐千萬告女求償

吳姓富商為讓旅居國外獨子回國，花千萬元找工作被騙，打官司求償，高雄高分院判決勝訴。（記者鮑建信攝）

2025/07/21 07:27

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市吳姓富商為讓旅居國外獨子回國陪伴，誤信許姓女子謊稱可以弄到台積電文教基金會執行長職位，因而被騙1000萬元，憤而打官司求償，並經高等法院高雄分院判決勝訴。

據了解，多年前，吳翁與許女在友人聚餐認識，對方自稱是某公司副總經理，為日本富商家族成員。2人來往期間，許女多次透過言談、居住地點等方式，營造其在國內具有深厚政商關係、財力雄厚等背景。

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吳男因希望旅居旅居加拿大、從事藝術工作的獨子，能夠回國陪伴他，許女乃在2016年間謊稱，可以安排其子擔任台積電文教基金會執行長，但需要活動費，吳翁於是交付2筆各500萬元費用。

2019年起，吳翁以財務危機為由終止委任，要求返還1000萬元，許女皆藉詞推諉、避不見面，經向台積電文教基金會查證，並無執行長更迭情事，始知受騙。

一、二審法官開庭，據吳翁提出與在國外的許女LINE對話紀錄內容，確有委託她找工作，判決許女敗訴，仍可上訴。

此外，吳翁另控告許女涉嫌詐欺取財部分，業經高雄地檢署起訴，案由地院審理中，但她已出境。

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