16歲少女當詐團車手取款174萬 法官：父親須連帶賠償

台南地院法官審認小奚父親有監督女兒不周的責任，判父女兩人須賠償這筆錢給受害人。（資料照）

2025/07/21 00:13

〔記者王俊忠／台南報導〕年僅16歲的少女小奚，加入詐騙集團擔任車手取款工作。1名洪姓女子誤信臉書投資廣告，於2024年10月18日中午在台南善化車站把174萬7千元交給小奚轉交詐團不詳成員。洪女提告要求小奚與其父親連帶賠錢；台南地院法官審認奚父未舉證有免責事由，判小奚與其父要連帶賠這筆錢給洪女。

洪女主張，2024年10月中旬，小奚經由通訊軟體Telegram加入其他成員身分不詳的詐騙集團，她負責擔任取款的「車手」工作。此詐團成員先在網路臉書投放不實的股票投資廣告，她於2024年7、8月某日瀏覽後，依對方提供的聯繫方式，與line上暱稱「林文魁、陳珮蓉」、但真實身分不詳的詐團成員加為好友。

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洪女說，她並加入對方的投資群組，對方強力推銷股票等資訊並提供「USB」投資網站給她、騙稱加入後代操投資下注穩賺不賠等話術，害她陷於錯誤、配合於同年10月18日中午在善化車站把174萬7千元投資款交給小奚，小奚再把該款轉交給不詳的詐團成員。因為小奚是未成年的限制行為能力人，其父是她的法定代理人，應對小奚犯罪行為負起連帶賠償責任。

法官表示，小奚幫助詐團取款、掩飾犯罪所得去向，與洪女所受損害有因果關係，自應視為共同侵權行為人，須與詐團不詳成員負連帶賠償責任；而她行為時僅16歲，是有識別能力的限制行為能力人，其父未能舉證他對女兒的監督沒有疏懈的免責事由，因此父女兩人須連帶賠償174萬7千元給洪女，還可上訴。

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