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    月薪5萬電焊工轉行當車手 詐200萬判得比騙百萬輕

    23歲電焊工鄭男轉行當車手，共犯罪3次，法院各判刑1年10月2次與1年5月，圖為警方抓車手，與本案無關。（記者張瑞楨翻攝）

    23歲電焊工鄭男轉行當車手，共犯罪3次，法院各判刑1年10月2次與1年5月，圖為警方抓車手，與本案無關。（記者張瑞楨翻攝）

    2025/07/20 22:44

    〔記者張瑞楨／台中報導〕月入5萬元的鄭姓電焊工鄭舜予，去年當詐欺團車手，在桃園與台中犯下3案，分別向3位被害人取款200萬元、100萬元與100萬元，桃園地院針對他諞取200萬元部分，僅判刑1年6月，比他在台中市詐得100萬元判刑1年10月還輕，檢方質疑量刑太輕而上訴，高等法院也看不下去，撤銷加重改判1年10月。

    判決書指出，鄭男於去年（2024年）1月加入詐欺集團當車手，3月29日上午，他拿偽造的投資公司收據，以及假的專員工作證，於桃園市向張姓婦人取款200萬元，抽取5000元報酬後，剩餘放在某公園交給上級，桃園地方法院認為他雖坦承犯行，但沒有繳出5000元犯罪所得，不能減刑，今年2月依加重詐欺取財罪判刑1年6月。

    桃園地檢署上訴二審，質疑鄭男詐財200萬元，金額甚高，並有行使偽造私文書、行使偽造特種文書（使用假工作證與收據）、洗錢（贓款於公園交給上級）等犯行，又沒有與張婦和解，1年6月的量刑過輕，高等法院認同檢方主張，撤銷桃園地院判決，改判徒刑1年10月。

    台中部分，鄭男去年4月1日從高雄市搭高鐵到台中市，上午持投資公司假收據與假工作證，向張姓被害人拿取100萬元，同日下午又用相同手法，向被害人王姓被害人取款100萬元，轉交上級後各獲5000元報酬，他兩次犯行都坦承，但未繳納犯罪所得，台中地院不同法官審理，判決卻不一樣，有5個月的差異，張姓被害人一案，鄭男判刑1年10月， 王姓被害人部分，鄭男則判刑1年5月，可上訴。

    民事部分，王姓被害人提出刑事附帶民事訴訟，鄭男不願出庭，也沒有書面答辯，法官很快宣判，鄭男應賠償100萬元；受騙200萬元的張婦，則由高等法院審理中。

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