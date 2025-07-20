不夠刺激 大罷免賭盤冷 北市警僅查獲1件

北市警目前僅查獲一件大罷免選舉賭盤案。（資料照）

2025/07/20 21:02

〔記者王冠仁／台北報導〕網友在臉書留言談論大罷免投票後可能有幾席立委被罷掉，其朋友留言附和「我出一手啤酒」遭查緝，引發話題。雖然這起賭盤案不列入績效，但北市警方近日又查獲另宗賭盤案，由於這次選舉賭盤「冷清」，就算投票在即，還是幾乎沒組頭開盤，也讓這起案件成為目前北市警方查獲的唯一一件。

據悉，北市警方日前在社群網站上，發現有人以可能被罷免掉的特定數量立委席次，招攬賭客下注，每注1萬元，近來將相關人等查緝到案，由於可能還有其他黨羽隱身幕後，目前仍在深入追查當中。

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警界分析，這次大罷免選舉賭盤「冷清」，幾乎沒有組頭以特定立委被罷免成功與否來開賭盤，就算有人敢開盤，也是以總體被罷免的席次數量來開。因為罷免是單一投票，沒與其他投票案綁在一起，加上投票日正值暑假，不少人早已安排出遊，投票率可能不如全國性選舉來得高，組頭「無所適從」。

一名資深刑警表示，通常選舉賭盤的熱度，會隨著投票日越近而越高；但這次大罷免投票，因為並非全國性大型選舉，且罷免屬於在職立委的個人「保位戰」，並非二搶一或多搶一的競選，刺激感不足，就算距離投票日只剩下六天，也少有組頭願意開盤。

過去縣市長或總統大選的選舉賭盤，大多是「PK盤」或是「讓票盤」。假設甲、乙競選某職位，PK盤就是賭誰當選，但關鍵在賠率；若賠率0.8比1.2，每注1萬元，若甲當選，賭客只能贏回8000元。也因此，不少賭客喜歡玩「讓票盤」，假設下注甲贏乙10萬票，開票後甲得票數只高於乙1萬票，下注者就輸錢。

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