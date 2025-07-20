恆春參香鞕炮炸傷8人 消防初判太早衝廟門釀禍

新北金山財神廟今天到恆春福德宮參香，傳出有8名轎班人員遭燒燙傷。（屏東縣消防局提供）

2025/07/20 20:39

〔記者陳彥廷／屏東報導〕新北市金山財神廟今天到屏東恆春郡福德宮參香，但金山財神廟神轎於入廟燃放鞭炮時，因操作不慎炸傷抬轎人員8人，8名傷者已緊急送醫。消防局獲報後除到場救援，也進行調查，發現該廟使用的爆竹為合法，初判是轎班未待煙火施放完畢即衝廟門導致的燒燙傷。

新北市金山財神廟今天下午約4時左右，抵屏東恆春福德宮參香，但過程中卻傳出有多人遭到鞭炮炸傷，屏縣消防局派遣第四大隊、恆春、車城及滿州分隊5車11人前往緊急救護並進行爆竹煙火查察。

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救護車抵現場時，現場有5名傷者由民眾自行送往恆春基督教醫院救治，消防局救護車載送1名傷者至南門醫院、2名傷者至恆春旅遊醫院，受傷者皆為男性，意識清楚但頭部及肢體多處燒燙傷。

現場指揮官為副大隊長林玨伶指出，回報現場施放的煙火皆有合格標章，已宣導現場民眾注意爆竹煙火施放安全，受傷原因應為轎班人員未等煙火施放完畢即衝廟門導致燒燙傷。

員警亦獲報到場，經了解為新北市金山財神廟今日至恆春福德宮參香，初步詢問傷勢皆為燒燙傷，暫無生命危險，警方現正調查中，目前保留現場影像並製作相關人士訪談筆錄，以釐清現場情形來龍去脈。

新北金山財神廟今天到恆春福德宮參香，傳出有8名轎班人員遭燒燙傷。（屏東縣消防局提供）

新北金山財神廟今天到恆春福德宮參香，傳出有8名轎班人員遭燒燙傷。（屏東縣消防局提供）

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