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    彰化透天厝火舌竄天 3樓鐵皮加蓋出事

    彰化縣田尾鄉建平路一棟透天20日下午驚傳火警，3樓鐵皮加蓋突然竄出火舌，火勢迅速蔓延，濃煙直衝天際。（民眾提供）

    彰化縣田尾鄉建平路一棟透天20日下午驚傳火警，3樓鐵皮加蓋突然竄出火舌，火勢迅速蔓延，濃煙直衝天際。（民眾提供）

    2025/07/20 19:59

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣田尾鄉建平路一戶透天住宅今（20）日下午驚傳火警，3樓鐵皮加蓋的客廳突然竄出火舌，火勢迅速蔓延，濃煙直衝天際，嚇得附近居民紛紛逃出屋外。73歲女屋主的與兒子當時在一樓客廳，聽聞異音上樓查看，驚見火勢已猛烈燃燒，立即逃生，幸未造成人員傷亡。

    彰化縣消防局表示，下午2時52分獲報有民宅發生火警，立即調派田尾、二林等分隊共13輛消防車、39名消防人員趕往現場。由於火勢集中在3樓鐵皮加蓋空間，消防人員布下4條水線全力灌救，並借用附近農用幫浦加強水壓，火勢於3時54分撲滅，燃燒面積約30平方公尺。

    附近居民表示，該住戶平時從事家庭式食品加工，3樓可能堆放大量易燃物品，火勢一發不可收拾，濃煙瀰漫整條巷弄，許多鄰居見狀趕緊撤離。消防人員初步勘查，起火點位於3樓鐵皮加蓋的客廳，該空間幾乎付之一炬，所幸與鄰宅之間有RC牆隔絕，未波及他人。

    「聽到樓上有奇怪的聲音，上去看已經都是煙！」屋主兒子回憶，當時與母親在一樓，發現異狀上樓查看，3樓已陷入火海，兩人當機立斷逃出屋外。消防局第四大隊松表示，確切起火原因仍待火調科進一步鑑識，呼籲民眾注意鐵皮加蓋建築的防火安全，避免堆放過多易燃物品。

    消防隊員衝進屋內滅火，所幸屋內人員均順利逃生。（民眾提供）

    消防隊員衝進屋內滅火，所幸屋內人員均順利逃生。（民眾提供）

    消防人員一度借用附近農用幫浦加強水壓灌救。（民眾提供）

    消防人員一度借用附近農用幫浦加強水壓灌救。（民眾提供）

    初步勘查起火點位於3樓鐵皮加蓋的客廳，該空間幾乎付之一炬。（民眾提供）

    初步勘查起火點位於3樓鐵皮加蓋的客廳，該空間幾乎付之一炬。（民眾提供）

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