疑涉冒名頂替案轎車拒受檢 竟衝撞警機車逃逸

涉案轎車衝撞前方的福斯休旅車，福斯車後方明顯受損。（民眾提供）

2025/07/20 19:12

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局一分局1名李姓男警，於20日下午1時許在東區崇善東路附近發現1輛轎車疑似涉及日前的冒名頂替案，即騎警用機車尾隨伺機攔查。轎車在中華東路、崇明路口停紅燈時，李員下車喝令轎車駕駛下車，不料轎車先衝撞前方1輛休旅車再倒車撞倒警用機車逃離現場。警方隨後在中西區1處停車場找到肇逃轎車，持續追查涉案駕駛。

南市警一分局德高派出所李姓男警，於20日下午1時騎機車巡邏時，見1輛轎車疑涉及昨（19）日下午在東區中華東路3段發生的車禍冒名頂替案，李員即尾隨在後、伺機攔查。

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不料，轎車駕駛似發現李員在跟蹤、即加速逃逸，兩車行經東區中華東路與崇明路口，員警趁該路口停等紅燈、立即下車趨前大聲喝令該轎車駕駛熄火下車，但駕駛不聽警方制止，先開車撞擊前方停等紅燈的1輛休旅車，接著又倒車撞倒警用機車，轎車沿中華東路3段往南方向逃逸。幸當時李員已離開機車，人員沒有受傷。

一分局警方即通報市區相關友軍協助攔查該輛轎車，下午，一分局員警在中西區五妃街1處停車場內找到這輛涉案轎車，但駕駛人已逃逸無蹤。警方鑑識人員對該車進行採證，並持續聯絡車主與駕駛人出面說明，依法究辦。

涉案轎車倒車撞倒後方的警用機車後逃逸，所幸當時李員已離開機車，人員沒有受傷。（民眾提供）

涉案轎車倒車撞倒後方的警用機車後逃逸。（民眾提供）

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