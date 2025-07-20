宜蘭機車女騎士被黑狗撞倒受重傷 飼主判賠83.6萬

宜蘭楊姓女子騎車遭黑狗撞倒受重傷，向飼主求償353萬多元。法官判賠83萬多元。圖為黑色犬隻畫面，與新聞事件無關。（記者江志雄攝）

2025/07/20 17:57

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣楊姓女子騎機車途中，遭路旁竄出的一隻黑狗撞擊，人車倒地後造成左膝股骨遠端粉碎性併開放性骨折、左側肋骨第5、6、7根骨折等傷勢，事後向飼主求償353萬多元，一審法官判賠83萬6000多元，其餘之訴駁回。

判決指出，2021年10月8日，當年34歲的楊姓女子，騎乘普通重型機車經過員山鄉金山東路時，遭黃姓男子飼養的黑色犬隻撞倒，導致全身多處受傷，向黃男要求損害賠償，包括醫療費5萬多元、薪資損失24萬元、未來復健費用30萬元、醫療美容60萬元、勞動力減損100萬元、精神慰撫金80萬元等等，合計353萬多元。

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宜蘭地院承審法官詢問楊女就診醫院，得知傷後並無持續復健，也未提出醫囑證明，這部分請求沒有依據。至於醫療美容部分，法官認為，楊女所留疤痕位置在左側腿部及膝蓋，不是在顏面部位，未舉證說明必要性，最終沒有採納。

求償官司訴訟過程，黃男辯稱楊女行車速度過快也有過失，經交通部公路局車輛行車事故鑑定後，認定黃男夜間疏縱犬隻在道路奔走，妨礙交通，為肇事原因。楊女超速行駛有違規定，但與事故無相當因果關係。

法官審理後，同意醫療費用5萬3000多元、6個月薪資損失14萬4000元、看護費用46萬2000多元、勞動力減損10萬8000多元等求償費用、精神慰撫金3萬元，合計83萬6000多元。但楊女不服判決，最近已提出上訴。

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