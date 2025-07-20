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    首頁　>　社會

    彰化男揪苗栗男賣石虎標本 雙雙被判刑6個月

    石虎標本示意照。（資料照）

    石虎標本示意照。（資料照）

    2025/07/20 16:45

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕保育類動物不能買賣，標本也不行！彰化蕭姓男子受友人之託，轉請苗栗尤姓男子協助販售石虎標本。尤男將標本上網販售，搭配檜木底座，標價2萬2000元。蕭、尤2人被苗栗地方法院依犯野生動物保育法，都被判刑6個月，雖法官宣告緩刑2年，但命2人各應支付公庫6萬元。

    蕭男於去年6月間以通訊軟體LINE傳送石虎標本照片給尤男，請尤男協助販售該照片中的石虎標本。尤男收到照片後，隨即在個人臉書刊登「石虎標本，檜木底座，22000」之廣告貼文，並張貼該石虎標本照片。嗣經民眾瀏覽發現檢舉，由警政署保安警察第七總隊第五大隊偵辦。

    蕭男到案供稱是受友人之託販賣，尤男也供稱是協助蕭男販售，且國立屏東科技大學野生動物保育服務中心物種鑑定，證明照片中之生物即為保育類動物石虎。2人被苗栗地方檢察署依共同犯野生動物保育法第40條第2款之非法陳列、展示保育類野生動物產製品罪嫌起訴。

    法官審酌2人明知石虎為一級保育類野生動物，且認知受友人委託販賣之石虎標本，可能為公告之保育類野生動物產製品，仍共同意圖販賣而陳列、展示，兼衡2人犯罪動機、目的、手段等一切情狀，皆判處6個月徒刑。如易科罰金，以1千元折算1日。均宣告緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並各應向公庫支付6萬元，及各應完成2場次法治教育課程。

    苗栗地方法院依犯野生動物保育法，判處蕭、尤2人6個月徒刑，宣告緩刑2年，2人各應支付公庫6萬元。（資料照）

    苗栗地方法院依犯野生動物保育法，判處蕭、尤2人6個月徒刑，宣告緩刑2年，2人各應支付公庫6萬元。（資料照）

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