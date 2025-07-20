吸入過量揮發氣體！台中長照員癱趴機車 2警狂奔尋人送醫

王婦渾身無力趴在機車龍頭。（民眾提供）

2025/07/20 16:38

〔記者許國楨／台中報導〕「警察先生，有婦人趴在機車上，好像快不行了！」這通電話讓台中市第五分局員警繃緊神經，儘管報案人說不出確切位置，警方仍憑藉高度警覺與細心巡查，終於在北屯區一處巷弄中，發現癱趴在機車龍頭的婦人，只見她臉色蒼白、說話無力，所幸及時送醫，才化解一場危機順利。

第五分局今天說，本月中旬下午3點多，從事長照居家服務員的王姓婦人（60歲），剛結束前一個對象的居家服務工作後，騎乘機車要前往北屯區下一處服務對象家中繼續工作，就在行經巷子時，突然感到全身無力將機車停靠路邊休息，並拜託路過民眾幫忙報案，然而路人對詳細的地址並不清楚。

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此時巡邏中的北屯所員警吳家齊及吳宗憲，決定先前往軍功路與東山路口附近巷道搜索，再一邊與報案人透過巷道特徵找尋地點，終於在軍和街巷內找到王婦，發現她整個人趴在機車龍頭，氣若游絲，員警不敢大意立即通知119，並在救護還沒到達前持續觀察王婦狀態，以免她因身體虛弱從機車上摔倒。

經送往醫院急診後，員警也通知王婦的女兒前往照顧，當晚警員吳宗憲快下班時撥打電話關心情況，王婦說經過醫生檢查，原來是她在前一個居家服務對象家中清理浴廁時，吸入太多清潔劑揮發氣體才導致身體呈現中毒現象，非常感謝員警的機警反應協助她就醫。

第五分局長劉其賢也呼籲，天氣炎熱，從事戶外或清潔工作時，一定要注意通風與防護，若感不適應立即就醫或求助，以免延誤送醫釀成憾事。

警方通報消防局救護車趕抵。（民眾提供）

王婦被緊急送醫。（民眾提供）

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