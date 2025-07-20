為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「猜猜我是誰」詐騙新手法曝光 婦人被「假兒子」騙走39萬

    偽冒親人加LINE，再以急需用錢為由詐財。（記者姚岳宏翻攝）

    偽冒親人加LINE，再以急需用錢為由詐財。（記者姚岳宏翻攝）

    2025/07/20 16:40

    〔記者姚岳宏／台北報導〕「猜猜我是誰」詐騙老哏近期出現新變形，詐騙集團假冒子女或其他親人，謊稱手機遺失、門號更換，要求家人以LINE搜尋其新號並加為好友，再以急需用錢為由要求匯款，中部一名婦人因此被「假兒子」騙走39萬元，警方提醒，進入AI時代，平時應與親友建立「通關密語」來驗證身分，若接獲親人聲稱換號碼、要求重新加LINE或匯款等訊息時，務必透過其他聯絡方式（如舊手機號碼或聯絡其他親友）再次確認身分，切勿輕信單一管道。

    刑事警察局表示，上月中部地區陳姓婦人接獲一通未知來電，對方自稱是她兒子「高小明」（化名，約40歲），表示因手機遺失已重新申辦門號，要求陳婦透過LINE搜尋其新號，並重新加為好友，陳婦覺得來電者的聲音與兒子相似，且LINE名稱與兒子高小明相同，便未多加懷疑。

    當日上午，對方即以家中裝潢急需資金應付廠商為由，向陳婦周轉借款新台幣39萬元，並提供一組帳戶要求匯款，陳婦信以為真，前往銀行臨櫃匯款；當日下午對方再度以資金不足為由，請求陳婦再匯錢至另一組帳戶，陳婦再次照辦前往銀行匯款，所幸對方第二次所提供帳號被列為警示帳戶，銀行員提醒陳婦可能遭詐，陳婦這才驚覺受騙。

    刑事局指出，此類假冒親人要求借款的詐騙，常以年長者為主要目標，詐騙集團除掌握親屬完整姓名，亦可能濫用AI技術變造聲音，使受害者誤信來電者即為子女，進而落入陷阱。警方提醒，如在對話過程感到任何異常，應立即切斷與對方之連線，並撥打165反詐騙諮詢專線查證。

    「猜猜我是誰」是最新詐騙公式，民眾小心防範。（記者姚岳宏翻攝）

    「猜猜我是誰」是最新詐騙公式，民眾小心防範。（記者姚岳宏翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播