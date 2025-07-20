「猜猜我是誰」詐騙新手法曝光 婦人被「假兒子」騙走39萬

偽冒親人加LINE，再以急需用錢為由詐財。（記者姚岳宏翻攝）

2025/07/20 16:40

〔記者姚岳宏／台北報導〕「猜猜我是誰」詐騙老哏近期出現新變形，詐騙集團假冒子女或其他親人，謊稱手機遺失、門號更換，要求家人以LINE搜尋其新號並加為好友，再以急需用錢為由要求匯款，中部一名婦人因此被「假兒子」騙走39萬元，警方提醒，進入AI時代，平時應與親友建立「通關密語」來驗證身分，若接獲親人聲稱換號碼、要求重新加LINE或匯款等訊息時，務必透過其他聯絡方式（如舊手機號碼或聯絡其他親友）再次確認身分，切勿輕信單一管道。

刑事警察局表示，上月中部地區陳姓婦人接獲一通未知來電，對方自稱是她兒子「高小明」（化名，約40歲），表示因手機遺失已重新申辦門號，要求陳婦透過LINE搜尋其新號，並重新加為好友，陳婦覺得來電者的聲音與兒子相似，且LINE名稱與兒子高小明相同，便未多加懷疑。

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當日上午，對方即以家中裝潢急需資金應付廠商為由，向陳婦周轉借款新台幣39萬元，並提供一組帳戶要求匯款，陳婦信以為真，前往銀行臨櫃匯款；當日下午對方再度以資金不足為由，請求陳婦再匯錢至另一組帳戶，陳婦再次照辦前往銀行匯款，所幸對方第二次所提供帳號被列為警示帳戶，銀行員提醒陳婦可能遭詐，陳婦這才驚覺受騙。

刑事局指出，此類假冒親人要求借款的詐騙，常以年長者為主要目標，詐騙集團除掌握親屬完整姓名，亦可能濫用AI技術變造聲音，使受害者誤信來電者即為子女，進而落入陷阱。警方提醒，如在對話過程感到任何異常，應立即切斷與對方之連線，並撥打165反詐騙諮詢專線查證。

「猜猜我是誰」是最新詐騙公式，民眾小心防範。（記者姚岳宏翻攝）

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