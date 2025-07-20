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    小琉球變「關島」 海巡艦冒風浪後送骨折男子

    海巡隊不畏風浪趕到小琉球救人。（高雄海巡隊提供）

    海巡隊不畏風浪趕到小琉球救人。（高雄海巡隊提供）

    2025/07/20 16:30

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣琉球鄉64歲鄭姓男子，昨天在通勤途中因颱風突來的風雨，導致他摔落邊坡骨折，膝蓋處腫脹令人觸目驚心，由於昨天風浪過大，沒有船隻開航，今天風雨稍歇後，由高雄海巡隊派艦艇前往小琉球將鄭男後送本島醫治，家屬對冒著風浪前來救傷的海巡隊十分感謝。

    海巡署艦隊分署高雄海巡隊今天日上午9時接獲第七巡防區指揮部轉屏東縣琉球衛生所通報，指鄭姓男子昨天摔車導致左下肢骨折及左小腿撕裂傷出血留院察，昨因風浪太大，所有交通船航班均停航，今天也全部停航，救護船因體型較小，無法承受強大風浪，急需海巡艦艇後送至本島就醫。

    高雄海巡隊即刻啟動緊急應處機制，派遣PP-10075艇前往協助，從海巡署提供影像可看出海象非常惡劣，PP-10075艇航行途中不斷突破長浪，終於在上午10時10分抵達小琉球白沙漁港，順利接駁傷患後，於10時20分返航。

    高雄海巡隊表示，今天的風浪達6至7級、陣風9級，海象惡劣，於10時55分平安將病患送抵東港碼頭，並由救護車將患者送往東港安泰醫院治療，圓滿完成本次救援任務，面對惡劣天候與離島交通中斷狀況。民眾如有任何需要協助，可撥打海巡署「118」服務專線，海巡署將立即派員前往處置。

    海巡隊不畏風浪趕到小琉球救人。（高雄海巡隊提供）

    海巡隊不畏風浪趕到小琉球救人。（高雄海巡隊提供）

    海巡隊不畏風浪趕到小琉球救人。（高雄海巡隊提供）

    海巡隊不畏風浪趕到小琉球救人。（高雄海巡隊提供）

    海巡隊不畏風浪趕到小琉球救人。（高雄海巡隊提供）

    海巡隊不畏風浪趕到小琉球救人。（高雄海巡隊提供）

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