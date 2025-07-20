桃園八德民宅竄火1家4口急逃生 媽媽燙傷、10歲男童跌傷腳

桃園市八德區建興街1處民宅20日上午發生火警，大量濃煙竄出，現場還傳出爆炸聲響。（記者鄭淑婷翻攝）

2025/07/20 15:06

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市八德區建興街1處民宅今（20）日上午約8點40分發生火警，當時屋內僅有媽媽與3名稚子在家，10歲黃姓男童逃生時不慎摔傷，40歲陳姓媽媽因碰觸鐵門不慎被燙傷，另2名孩童所幸都沒有受傷，火勢在熱心鄰居及消防人員灌救下迅速撲滅，確切起火原因有待調查。

事發民宅為3層樓磚造、鐵皮建築，起火處位在1樓，大量濃煙不斷竄出，鄰居聽聞連忙協助救火，桃園市消防局獲報出動八德分隊、大湳分隊等趕往灌救，當時在屋內的陳姓媽媽及3名稚子連忙逃生，其中，黃姓男童逃生時不慎摔傷，造成腳部有1公分割傷，陳姓媽媽則因碰觸高溫鐵門受傷，雙手有2到3度燒燙傷，救護人員分別將2人送往醫院急救。

請繼續往下閱讀...

火勢大約半小時撲滅，過程中還傳出爆炸聲響，主要燃燒1樓神壇及停放在裡頭的小客車，燃燒面積約20平方公尺，消防人員表示，確切起火原因是意外或有無人為因素，將待火調科後續調查。

桃園市八德區建興街1處民宅20日上午發生火警，大量濃煙竄出，現場還傳出爆炸聲響。（記者鄭淑婷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法