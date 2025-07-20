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    北市工地火警涉重嫌 前員工被逮嘴硬「忘記了」

    涉嫌縱火吳男（左上）攀爬進工地。（記者姚岳宏翻攝）

    涉嫌縱火吳男（左上）攀爬進工地。（記者姚岳宏翻攝）

    2025/07/20 15:20

    〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市中山區一處工地昨凌晨發生火警，火勢順利撲滅，由於深夜工地無人卻起火，轄區警方覺得有異，調閱監視器影像，發現1名男子在火警發生前曾搭計程車到現場，攀爬進工地，6分鐘後離開、工地即有濃煙產生，警方循線逮捕29歲吳姓男子，依公共危險、毀損罪嫌送辦。

    據悉，涉嫌縱火的吳男是該工地水電包工旗下雇員，由於工作表現不佳，在案發2天前離職，竟然深夜前往板橋一間賣場購買瓦斯噴燈及松香水、酒精，再搭計程車到林森北路工地，攀爬進工務所，疑以易燃物質潑灑存放工具材料處並引燃火勢。

    中山二派出所昨凌晨3時57分許接獲通報，稱林森北路一處都更工地發生火警，警方到場後，立即協助119消防人員進行人、車管制，待火勢撲滅確認無人傷亡後恢復勤務，經調閱影像，發現1名男子於火災發生前獨自攀爬進入該工地，離去後即有濃煙產生，警方釐清身分後，循線查緝吳男到案。

    吳男到案後否認涉案，警方雖搜出一袋易燃物品並出示監視器畫面，但他均稱「忘記了」、「不是我」。警詢後仍依公共危險、毀損罪將吳男移送台北地檢署偵辦。

    警方搜出瓦斯噴燈、酒精、松香水等證物。（記者姚岳宏翻攝）

    警方搜出瓦斯噴燈、酒精、松香水等證物。（記者姚岳宏翻攝）

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