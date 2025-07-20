「最血汗工讀生」面交280萬賺2千元 換來1年半徒刑

彰化一名李姓女子為了賺2000元擔任詐團車手，面交時被逮，彰化地院審理，依三人以上共同詐欺等罪判處1年6個月徒刑，2000元還要沒收。示意圖。（資料照）

2025/07/20 14:38

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣李姓女子日前加入一個網路詐騙投資app，但她沒錢投資，於是答應擔任詐騙集團車手，並冒用「投資公司專員」身分，向一名葉姓被害人面交收取280萬元贓款，事後分得2000元酬勞。彰化地院審理後，依三人以上共同詐欺、洗錢等罪判處她1年6個月徒刑，犯罪所得2000元也須沒收，可說是賠了夫人又折兵。

判決書指出，詐騙集團去年3月起透過LINE暱稱「施昇輝」、「孫思涵」接觸葉姓被害人，誆稱下載「瑞源投資」APP可獲利，誘騙她陸續投入資金。去年7月，安排李女偽造公司識別證及收據，假冒專員「李玉美」在高鐵站面交取款280萬元，得手後將錢藏在指定車輛底部，讓另名詐團成員前去取款，製造金流斷點。

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全案曝光後李女被捕，並坦承犯行，表示每次取款可獲2000元報酬，但也聲稱因肌腱炎失業、目前經濟困難，2000元犯罪所得根本無法繳回。

法官審理指出，李女高職畢業，原從事餐飲業，卻因貪圖輕鬆錢走上歪路，選擇參與詐團，還幫忙偽造文書、冒名取款，是詐騙關鍵環節，即便分潤極低（僅0.07%），仍嚴重危害金融秩序，且造成被害人鉅額損失，因此判刑1年6月。

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