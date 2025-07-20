行人未走斑馬線遭騎士撞飛骨折 引網友論戰將由交大警釐清

陳姓男子穿越馬路送貨時，遭郭姓騎士撞上骨折。（記者陸運鋒翻攝）

2025/07/20 14:33

〔記者陸運鋒／新北報導〕陳姓男子前天晚間9時許，步行經過新北市新店區北宜路一段時，未走斑馬線穿越馬路，遭到疾駛而來的郭姓騎士撞飛，造成多處擦挫傷、手部骨折，由救護車送往醫院救治，幸無生命危險，警方檢視事故影像後，針對行人未走斑馬線及騎士是否未禮讓行人部分，將交由交通大隊釐清肇事責任歸屬。

騎士昨將行車紀錄器上傳社群threads引發熱議，有網友認為騎士應注意而未注意，紛紛表示「旁邊的車都煞車了，你還在衝？」、「你不覺得旁邊的車不動是有原因的嗎？」、「他不對，但你也可以騎慢一點」。

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但也有網友力挺騎士說「沒有斑馬線的路出現一個老頭穿越，然後都在檢討車主？」、「怎麼都在怪騎車的，沒人怪沒走斑馬線的人？」、「就是有這種貪圖方便不走斑馬線的行人」。

新店警分局調查，61歲陳男為貨車司機，當時將車輛停靠路邊，未走斑馬線穿越馬路送貨時，行經車輛見狀紛紛停下，但其中郭姓騎士疑因視線死角，撞上正在過馬路的陳男，造成其右手臂骨折、四肢擦挫傷，由救護人員送往新店耕莘醫院治療，而陳姓騎士並無飲酒。

警方說，至於是否針對騎士未禮讓行人或行人未走斑馬線開罰，將由交通警察大隊分析，若有違規部分將開單舉發，而雙方肇事責任歸屬及事故原因，將進一步釐清。

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