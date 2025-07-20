周佳正過馬路遇死劫 北市交通局明會勘肇事路口

衛福部桃園醫院外科主任周佳正昨天在台北市穿越斑馬線時，遭公車撞擊捲進車底身亡。（記者劉慶侯翻攝）

2025/07/20 15:16

〔記者董冠怡／台北報導〕衛生福利部桃園醫院外科主任周佳正昨天在台北市中正區羅斯福路、愛國西路口，行經斑馬線過程中遭公車撞擊不治，市長蔣萬安今表示，交通局將到現場會勘並做整體評估、調整。交通局指出，相關單位預計明天（21日）下午2點半會勘，評估路口西北角行穿線退縮、增設庇護島及行人燈。

交通局交通安全科長鄭麗淑表示，交通局、警察局及相關工程單位，將於21日下午2點半前往現場會勘，針對事故原因檢討，並就該路口的行人交通安全改善措施進行評估，包括路口西北角行穿線退縮、增設庇護島及行人燈等改善措施等。

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路權團體及民眾質疑，該路口行穿線長75公尺，卻未設庇護島、綠燈僅給69秒，對年長者等族群來說幾乎等同「賽跑求生」，建議行穿線分段和設置人車分離時相號誌、增設照明，減少行人曝險時間。

交通管制工程處長張建華指出，一般而言，交通事故發生後，會先檢視肇因為個案或通案，著手進行事故路口改善，如為普遍性問題，就會擴大全面檢討，盡快調整。經查，該路口並未入列前十大易肇事路口，預計明天會去檢視相關肇因及車流軌跡，配合研議精進方法。

張建華說明，行人燈的秒數會根據行穿線的丈量長度，設計最短綠的需求保障通行，但丈量點可能會因故有所差異，較晚進入行穿線的人，仍會遇到秒數不足，因此推動增加小綠人秒數，有更充裕的時間安全通行，同時提醒用路人，假使過不去可等下一個週期。此次事故路口劃分島前方有空間可暫停，但行人會認為車輛從身邊駛過，相對安全感不夠，因此會再視路口狀況評估設置庇護島，但也不能讓行穿線退縮太多，否則進入加速段區域更危險。

至於行人分段穿越路口，他解釋，設計有其條件，行人要等比較久且須有庇護島，這牽涉到國人的用路習慣，尤其時序進入夏季和雨季，民眾願不願意費時停等也要納入考量，不過仍可作為輔助，他舉例，維持行人專用時相，此外如有左轉專用時相，當另一側沒車子在走，可讓行人通行先過一半，等到下一個時相再過另一半，提供行動緩慢的人多一個選擇。

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