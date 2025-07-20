匯款買吉伊卡哇竟成冤大頭 警揪出「神隱代購」

第四分局副分局長張國益上警廣提醒民眾防詐。（圖由警方提供）

2025/07/20 14:22

〔記者許國楨／台中報導〕台中市黃姓女子假借代購「吉伊卡哇」商品之名，在網路上設立社群販售平台吸金，卻在收款後以各種理由拖延出貨、最終人間蒸發，起碼74人受害，警方接獲大批報案後展開調查，近日循線將黃女查緝到案，呼籲民眾網路代購務必選擇合法平台，勿因便宜輕信陌生賣家，以免噴飛辛苦血汗錢。

近年吉伊卡哇人氣爆棚，不少粉絲為搶限定款，轉向網路代購，沒想到竟成詐騙新目標，年僅20多歲黃女在臉書社團張貼多張「日本限定吉伊卡哇」商品照，聲稱能代購限量款，引來眾多粉絲下單匯款，每筆交易金額從數千至上萬元不等。

請繼續往下閱讀...

受害者表示，黃女最初回應積極，表示商品正從日本出貨，後續卻接連以「日本廠商延遲」、「物流塞車」等理由拖延寄送，最終完全失聯，經查，至少74人受騙還組成互助會，總金額突破40萬元，案經第四分局調查發現，黃女利用私人帳號、私訊方式進行交易，全程未使用具保證機制的平台，讓受害者求償無門。

警方掌握相關金流與對話紀錄後，近日循線將黃女查緝到案，並依詐欺罪嫌移送法辦，而第四分局副分局長張國益，則是在前天到警廣台中分台，透過空中廣播提出該案例，提醒並呼籲民眾務必提高警覺，選擇有認證保障的平台交易，遇到問題時才能申訴求償，若懷疑遭詐騙，請立刻撥打110或165反詐騙專線，守住自己的財產安全。

被害人在臉書串聯組成互助會。（圖由警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法