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    拚績效？大罷免賭「一手啤酒」被查緝 引警界熱議

    台北市警局某分局查緝選舉賭盤績效，意外成為近來警界話題。（資料照）

    台北市警局某分局查緝選舉賭盤績效，意外成為近來警界話題。（資料照）

    2025/07/20 14:32

    〔記者王冠仁／台北報導〕2025大罷免投票在即，警方也展開查賄工作，尤其是選舉賭盤。近來有網友在臉書發文，談論多少席立委可能被罷，其朋友見到貼文，留言附和「如果有N位立委被罷掉，就出一手啤酒」；這則貼文被台北市某分局偵查隊發現，火速查辦，事後刑事局核算績效分數時發現此案「怪怪的」，似乎不合要件，還在近期發函給各單位「提醒」，惹來警界議論。

    據悉，有1名網友日前於臉書個人頁面發文，內容是談論此次大罷免情形、認為有多少席立委會被罷免；這名網友的朋友見到貼文，也以「祭品文」留言附和，聲稱如果有多少席立委被罷免掉，「我就出一手啤酒」。

    台北市某分局人員在本月上旬見到這則貼文，透過發文網友臉書上的蛛絲馬跡，火速將相關網友查緝到案，並將此案列為選舉賭盤查緝績效，透過台北市刑警大隊送交給刑事局核算績效分數。

    不過，刑事局事後在審核分數時，發現這件的案情似乎並未構成選舉賭盤的要件。因為在法理上，「一手啤酒」算是「供人暫時娛樂之物」，經濟價值低；而且該網友發文、朋友留言附和，留言內容就像是開玩笑，也沒有大肆隨機招攬賭客下注。

    刑事局認為「此風不可長」，近期發函給各警察單位，「提醒」查緝選舉賭盤的要點，雖然函文中沒有「指名道姓」，但知情者都知道是為了這宗賭盤案，成為近來警界話題。

    1名資深刑警指出，此次大罷免的選舉賭盤「相當冷」，各單位績效幾乎都「掛蛋」。因為大罷免投票只局限在部分區域，與縣市長、總統等全國性選舉規模不同；縣市長、立委、總統選舉，往往是多個候選人搶1個名額，競爭感激列，大罷免則是某人會不會被罷免掉，「刺激度」無法比擬，幾乎沒組頭要開盤。

    據了解，這起「一手啤酒」賭盤案，最終並沒有被列入選舉賭盤核分績效，高層基於鼓勵同仁勇於查緝的心態，也沒有特別責難該分局辦案人員。

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