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    凌晨想如廁卻見捷運廁所緊鎖 莽男破壞鐵門判拘50日

    士林地院近日審結，認定郭男觸犯毀損他人物品罪，判處拘役50日，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    士林地院近日審結，認定郭男觸犯毀損他人物品罪，判處拘役50日，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    2025/07/20 13:55

    〔記者吳昇儒／台北報導〕新北市一名郭姓男子去年6月11日凌晨，行經淡水捷運站3號出口旁廁所時，急著想如廁，卻發現廁所鐵捲門緊鎖，並未開放。情急之下，郭男竟徒手將鐵捲門扳起，導致鐵門變形凹陷。捷運保全線發現後，報警處理。士林地院近日審結，認定郭男觸犯毀損他人物品罪，判處拘役50日，得易科罰金。

    檢警調查，郭男於案發當下，想要上廁所，發現鐵捲門已經上鎖後，竟惡意破壞使其變形，無法正常使用，喪失功能。郭男到案時也向檢警坦承，當時因為急著上廁所，才會破壞廁所鐵捲門。

    檢察官偵訊後，認定郭男涉犯毀損他人物品罪，依法將他起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。另警方認定郭男行為涉犯侵入住宅及毀壞大眾捷運設施等罪嫌，經偵訊後認為，廁所無個人居住安寧與私人生活秘密，亦不影響大眾捷運系統載運，難認屬「重要」大眾捷運系統設施或設備，故不另為不起訴處分。

    法官審理後認為，郭男始終坦承犯行，態度尚可，考量鐵捲門毀損程度及犯案動機，依毀損他人物品罪，判處郭男拘役50日，得易科罰金5萬元，全案仍可上訴。

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