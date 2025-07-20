玩過頭！拿同學照片當貼圖賣 男子不下架還推出2.0版本被判拘40天

陳男未經拍攝者同意，就將同學的照片做成貼圖販售，被判拘役40日。（記者吳昇儒翻攝）

2025/07/20 13:42

〔記者吳昇儒／台北報導〕玩過頭！台北市一名陳姓男子用同學及其情侶拍攝的照片做成LINE貼圖後，上架販售，被害人發現後，要求陳男下架遭拒。陳男竟又做了2.0版本，又使用被害人的照片。被害同學及其女友心生不悅，對陳男提出違反著作權法告訴。士林地院近日審結，認定陳男未經拍攝者同意就使用照片，已經觸法，判處拘役40日，得易科罰金。

檢警調查，22歲陳姓男子與陳姓同學及其女友相互熟識，但陳男製作LINE貼圖名稱「會長與KT」時，未經對方同意，使用陳、胡情侶檔唱歌時的照片。情侶二人向陳男反映後，對方仍未下架，反而再推出第二版貼圖「會長與KT2.0」時，再次使用被害人拍攝的照片，上架販售收費。

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陳姓被害人指出，第一版推出時，已經向陳男表示不願自己的照片被使用在貼圖上，但對方卻仍不願配合下架貼圖，沒想到第二版還用更多照片，揚言對他提告時，陳男卻說要反告自己恐嚇，氣憤之下，決定與胡姓女友一起提出告訴。

陳男則向檢察官宣稱，確實未經同意使用兩人拍攝照片，當時跟兩人是好朋友，會使用只是好玩，並非刻意觸法。

檢察官偵查後，認定陳男使用在貼圖上的照片，為陳姓被害人及其女友所持有，具有著作財產權，訊後依違反著作權法將陳男起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

法官審理後認為，陳男未經告訴人同意，使用其著作的照片，且重製及改作、公開傳輸，侵害兩人著作財產權；事後也未與被害人成和解，侵害兩人行為犯意各別，行為互殊，分別判處拘役20日、30日，應併執行拘役40日，得易科罰金4萬元，全案仍可上訴。

陳男未經拍攝者同意，就將同學的照片做成貼圖販售，被判拘役40日。（記者吳昇儒翻攝）

士林地院認定陳男違反著作權法，判處拘役40日。（記者吳昇儒攝）

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