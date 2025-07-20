台中男「環抱」辯稱「國際禮儀」 還要被害女「花5萬買消失」

王男追求小芳被拒，他環抱對方辯稱是國際禮儀，跟蹤堵人宣稱是討債，台中地院全部不採信，判處拘役70日。（情境照）

2025/07/20 13:28

〔記者張瑞楨／台中報導〕有媒介性交易等前科的台中市王姓男子，追求女子小芳（化名）時，趁機環抱小芳得逞，又於去年11月跟蹤騷擾達20分鐘，甚至堵人質問「妳和我的事情要解決？」傳訊息向小芳要5萬元「我答應不會出現在妳面前」，小芳報警後，他辯稱是債務糾紛，環抱行徑「符合國際禮儀」，台中地院不採信辯詞，依性騷擾罪與跟蹤騷擾罪判處拘役70日，可易科罰金7萬元。

判決書指出，有妨害風化前科的王男，去年9月22日與小芳聊天時，從正面環抱小芳，去年9月27日清晨，騎機車尾隨小芳到中市北屯區，騷擾達20分鐘，去年11月14日又在北區堵住小芳，質問「妳和我的事情要解決」，這段期間並持續用簡訊騷擾。

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台中地院審理時，王男辯稱環抱「符合國際禮儀」，至於跟蹤尾隨與傳訊息，是因為金錢糾紛，他希望小芳還錢。

不過，小芳卻反控說，王男持續邀約她吃飯，看電影，她委婉表示「不要太浪費」，王男卻說「捨得在妳身上花錢」，小芳不堪其擾封鎖IG訊息後，王男又跟蹤尾隨，還四處造謠，指控小芳「到處佔人家便宜，跟男生出去吃飯不付錢」，甚至透過小芳的朋友，轉傳訊息要求出來見面講清楚。

法官認為，從雙方對話與訊息觀之，王男因愛慕而積極追求小芳，小芳拒絕並封鎖IG訊息後，王男竟改為強硬態度，而有跟蹤等行為，王男宣稱金錢糾紛與國際禮儀等說詞，顯然是王男一廂情願的認定，難以採信，依性騷擾罪與跟蹤騷擾罪判處拘役70日，可易科罰金7萬元。

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