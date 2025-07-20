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    首頁　>　社會

    真是佛心?一顆假牙收8000元 原來牙醫師只有國中畢業

    姓男子只有國中學歷跟齒磨師資歷，卻當冒牌牙醫28年，幫人換假牙。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

    姓男子只有國中學歷跟齒磨師資歷，卻當冒牌牙醫28年，幫人換假牙。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

    2025/07/20 12:55

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣一名莊姓男子開了一家牙醫診所，掛牌行醫長達28年，他不但替患者製作及安裝假牙，還能進行磨牙、咬模等完整醫療程序，此外，因其假牙一顆只收8千元，被患者們口耳相傳，使其生意「興隆」，卻不料他非但無醫生執照，甚至還只有國中學歷。彰化地院審理後依違反醫師法，判處他8月徒刑、緩刑2年。

    判決書指出，莊男從1992年起在田中鎮開設牙醫診所，自稱牙醫對外營業，包括為患者裝設假牙、牙套、磨修牙齒、咬模與試模等專業醫療行為，直到5年前，才因身體不好歇業，不過有患者安裝假牙後出現毛病，因此舉發。

    判決書指出，檢方調查發現，莊男為蕭姓男子裝了兩顆假牙，收費1萬6千元，也幫另一名陳姓女子裝了一顆假牙，收費8千元，合計違法所得2萬4千元，調查也發現，莊男根本沒有醫師資格，僅為齒模技術人員。

    莊男到案後坦承犯行。法官審理認為，莊男未具醫師資格、行為時間長達20多年，且曾為齒模師、有一定經驗，惟仍嚴重破壞醫療制度，對患者健康有潛在風險，審酌其坦白態度與家庭狀況，依《醫師法》第28條「非法執行醫療業務罪」判處有期徒刑8月，緩刑2年，並須向公庫支付罰金30萬元。

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