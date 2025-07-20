為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    太會演！詐團租商辦裝幣商 警突襲赫見「放颱風假」

    警方當場逮捕2名車手。（圖由警方提供）

    警方當場逮捕2名車手。（圖由警方提供）

    2025/07/20 13:09

    〔記者許國楨／台中報導〕台中警方近期破獲一樁精心包裝的虛擬貨幣詐騙案，與傳統詐團藏身民宅、大樓不同，這個集團竟大手筆租下市區商辦，偽裝成合法虛擬幣商實體店面營運，除了員工要打卡上下班，甚至在丹娜絲來襲時放颱風假，以假亂真的手法令人哭笑不得。

    台中市第二分局今天說明案情指出，該詐團偽裝成合法幣商，大辣辣租下北區中清路上辦公大樓營運，立人派出所員警8日接獲民眾報案，指稱在LINE群組中被拉進虛擬貨幣投資群遭詐135萬元，詐團聲稱只要再交99萬元就能領回高額「獲利」，幸好他機警報案，並配合員警佯裝前往該據點交易逮人。

    當員警進一步搜索時，赫見第2名被害人正趕到於現場準備面交66萬元，她先前已遭詐騙42萬元，所幸員警及時攔下，更誇張的是，現場電腦桌面還留有另一名被害人資料，警方火速通知對方到場報案，查出他同樣損失42萬元。

    警方指出，該假幣商詐團藉由整齊辦公空間與明確分工營造合法感，甚至堪比正職上班族，降低被害人戒心，其中36歲李姓車手負責與被害人接洽、安排會面，22歲郭姓車手則負責取錢，甚至在查處過程中發現詐團竟也放颱風假，令人哭笑不得。

    而2名車手警詢後依詐欺等罪嫌送辦，檢方聲押2人獲准，警方也提醒，根據《洗錢防制法》新規，自去年11月起，未合法登記虛擬資產服務業者不得提供相關服務，投資虛擬貨幣務必查證對方是否合法合規，切勿輕信「高報酬、低風險」話術，以免血汗錢成詐團提款機。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方突擊假幣商詐團承租的商辦。（圖由警方提供）

    警方突擊假幣商詐團承租的商辦。（圖由警方提供）

    警方查扣用來取信被害人的文件等犯案工具。（圖由警方提供）

    警方查扣用來取信被害人的文件等犯案工具。（圖由警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播