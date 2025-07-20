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    男子遇攔檢竟吞白色結晶體 警急挖出反被狠咬判4月徒刑

    基隆地院近日審結，依妨害公務執行罪判處徐男有期徒刑4月，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院近日審結，依妨害公務執行罪判處徐男有期徒刑4月，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    2025/07/20 12:29

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子徐澄杰今年1月24日中午騎乘機車行經基隆市信義區時，因車牌汙損，被警攔下盤查。徐男見狀，竟將口袋中的白色透明結晶體塞進口中。員警擔心他發生危險，伸手要將結晶挖出，反遭徐男咬傷。警方將其逮捕後，依法送辦。基隆地院近日審結，依妨害公務執行罪判處徐男有期徒刑4月，得易科罰金。

    檢警調查，案發時徐男眼見被警攔下，疑似擔心身上的違禁品被發現，趁警方不注意時，將該包不明物品塞入嘴巴吞食。警方擔心他發生意外，若結晶物真為毒品，一次食用過量恐將喪命，為了維護其生命安全，直接伸出左手試圖將徐男嘴內的不明物品挖出。

    徐男非但不配合，還用力咬傷幫忙的警員，造成警方有左側食指開放性咬傷等傷害。檢察官偵訊後，依涉犯妨害公務罪將徐男起訴。

    法官審理時，徐男辯稱當時因無法控制嘴巴咬合，才會在不小心的情況下，咬傷員警。

    法官調查，處理警員曾兩次將手伸進徐男嘴中，第一次未戴手套時，徐男並未咬傷對方，第二次戴上手套時，才咬傷對方，可見當時是可以控制咬合力道。

    法官認定，徐男的行為已觸犯妨害公務罪，判處他有期徒刑4月，易科罰金12萬元，全案仍可上訴。

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