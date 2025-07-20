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    吃飯聊政治引衝突？台北宵夜名店爆鬥毆3人送辦

    警方到場打人者已停手。（記者姚岳宏翻攝）

    警方到場打人者已停手。（記者姚岳宏翻攝）

    2025/07/20 12:18

    〔記者姚岳宏／台北報導〕本週六就是大罷免投票，吃宵夜聊政治兩群不同桌客人還會吵起來，甚至大打出手！網路流傳一段影片，有民眾到台北中山區知名清粥小菜吃宵夜，疑似同桌聊到政治，雖然立場不同但理性辯論，卻遭隔壁桌客人「嫌太吵」，隔壁桌客人竟對該桌客人動手，警方到場將動手3名男子帶回，依刑法妨害秩序、傷害罪送辦。

    網友認出動手的客人是中山區新開的「牛富溫體涮牛肉」員工，疑似下班後到清粥小菜吃宵夜；牛富官方隨即發聲明回應，表示該事件與任何政治立場無關，起因為雙方因言語音量問題產生誤會，進而引發肢體衝突，儘管對方先有推擠行為，員工仍不應以暴制暴，已於第一時間予以當事員工開除，並為造成社會資源浪費，深感遺憾。

    自稱當事人的網友在Threads還原，當時正與朋友吃飯，聊到政治且理性雙邊立場辯論時，隔壁桌的牛富員工突然叫囂「你們再不離開就要掀桌」，儘管原PO試圖解釋沒有針對哪一方，但對方持續叫囂，原PO朋友打算結帳走人，此時對方突然衝上來狂毆，店家介入後分開雙方，警方獲報到場。

    據知，被毆一方向警方稱是因聊到政治讓對方不開心，但對是否是大罷免議題並未說明；牛富員工則稱對方很吵，未提到是政治因素。

    中山分局表示，民權一派出所於昨天清晨4時許接獲報案，中原街有傷害案件，立即派遣警力前往查處，警方到場時雙方已停手，經了解雙方互不相識，犯嫌3人及被害人4人分別於該址店內用餐，後雙方發生口角，犯嫌3人徒手傷害對方，被害人4人提出傷害告訴，3人詢後依刑法妨害秩序、傷害罪移送台北地檢署偵辦。

    牛富溫體涮牛肉對員工動手發出道歉聲明。（記者姚岳宏翻攝）

    牛富溫體涮牛肉對員工動手發出道歉聲明。（記者姚岳宏翻攝）

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