疑停車糾紛 高雄休旅車停路邊遭連續衝撞

停放路旁休旅車遭人蓄意撞毀。（民眾提供）

2025/07/20 12:45

〔記者洪臣宏／高雄報導〕一輛休旅車停放高雄市小港區廠橫路旁，昨天深夜遭一輛轎車連續倒車撞擊，小港分局獲報，今（20）日凌晨尋獲作案人車，涉案的黃姓男子否認犯案，警方研判該案因停車糾紛引發，以事證黃男涉案情節重大，依法將他送辦。

小港分局漢民派出所19日深夜11時55分許接獲110通報，指有網友在社群網站張貼影像，小港區廠橫路旁有一部休旅車，遭一輛轎車連續撞擊，員警到場時涉案的車輛已逃逸。被害人在該則貼文下留言，指他上午移開停放該車位的一部機車，並將休旅車停放該處，沒想到夜間就被撞。

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經調閱監視器畫面，發現有一部銀色轎車以倒車之方式，連續撞擊停放於路旁的休旅車，造成該車左側車身、車尾毀損，駕駛人即駕車逃逸，警方鑑識人員到場採證，並成立專案小組擴大偵辦。

警方循線於今（20）日1時40分許，發現該車停放於前鎮區籬仔內路某宮廟廣場，3時許於苓雅區海邊路查獲涉案的49歲黃姓車主到案，惟黃男矢口否認犯行，但相關佐證資料足資證明涉案情節重大，全案訊後依涉嫌刑法毀損罪移請臺灣高雄地方檢察署偵辦。據了解，該車位平常為黃男停放車輛，警方不排除停車糾紛引起，正釐清原因。

休旅車遭另輛轎車連續倒車撞毀。（民眾提供）

警方將涉案黃男帶回釐清案情。（民眾提供）

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