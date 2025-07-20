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    不滿講電話太大聲爆衝突 迴轉壽司店變女子格鬥場

    顏女（白衣）與杜女爆發衝突，甚至拉扯頭髮、丟湯碗。（圖擷取自社會事新聞影音）

    顏女（白衣）與杜女爆發衝突，甚至拉扯頭髮、丟湯碗。（圖擷取自社會事新聞影音）

    2025/07/20 12:05

    〔記者陸運鋒／新北報導〕台北市大安區忠孝東路4段某迴轉壽司料理店，今天凌晨發生2女打架事件。顏姓女子因通話音量過大，引起隔壁桌杜姓女子不滿勸導，卻因態度問題爆發衝突，2人就在店內拉扯頭髮、互相推擠，其他人見狀上前制止，並通報警方前來，而警方到場後將2女帶回偵辦。

    大安警分局調查，22歲顏女今天清晨4時許，下班後獨自1人到迴轉壽司店吃飯，期間與朋友通電話時，隔壁桌29歲杜姓女子認為太大聲，便規勸「妳小聲一點！」，但顏女認為杜女態度不好上前理論，雙方卻因此互嗆，甚至拉扯頭髮、推擠、丟湯碗，店家及杜女友人見狀連忙制止，將雙方隔開。

    警方指出，接獲打架糾紛到場後，雙方已經沒有衝突，經告知相關權益後，2女均表示暫不願向對方提告，但仍依社會秩序維護法第87條，將雙方帶回派出所裁處。

    警方呼籲，民眾遇有糾紛應理性溝通或透過合法途徑處理，切勿以暴制暴，將加強巡查出入複雜場所，維護公共秩序及安全。

    顏女（白衣）不滿被認為講電話太大聲，上前向隔壁桌理論。（記者陸運鋒翻攝）

    顏女（白衣）不滿被認為講電話太大聲，上前向隔壁桌理論。（記者陸運鋒翻攝）

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