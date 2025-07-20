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    台中行人違規車禍超驚悚 45天開罰871件多是這原因

    行人路旁竄出過馬路險被輾過。（警方提供）

    行人路旁竄出過馬路險被輾過。（警方提供）

    2025/07/20 12:07

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市街頭近日驚見多起驚悚行人違規事故畫面，有民眾不顧車流穿越馬路、闖紅燈車禍，瞬間令人捏把冷汗！第六分局自6月1日起啟動加強取締行人違規專案，短短45天內就開出871張罰單，以每件罰單500元換算，總計罰款達43萬5500元，且違規原因幾乎都脫離不了一句話：「我只是想快一點。」

    為遏止行人事故頻傳，第六分局針對商圈、市場、學校、公園等人流密集且事故風險高的地點，密集部署警力主動舉發，違規樣態以「不依標誌、標線、號誌之指示」及「不依規定，擅自穿越車道」為主，且多數違規發生於多車道或車流量大的路段，民眾無視安全、不走斑馬線、任意鑽縫穿越車陣，極易釀禍。

    根據警方公布的事故影片，有高齡行人違規穿越時遭轉彎車猛烈撞擊，整個人被撞飛數公尺，雖救回一命卻終身殘疾；也有民眾拉著行李箱穿越馬路遭公車擦撞，或是突自路旁竄出過馬路，險遭車輛輾過，警方表示，行人雖為交通弱勢，但違規不僅危及自身生命，往往也讓駕駛人承受心理創傷與法律責任，雙方皆為受害者。

    而執法期間成效已逐漸浮現，事故發生率下降達27%，警方呼籲，行人身體毫無防護，一旦被車輛撞擊，輕則擦挫傷、重則骨折或頭部重創，甚至有生命危險，行人安全不能仰賴駕駛禮讓，更應從自我守法做起。多等幾秒、多走幾步，才是真正為生命負責的態度。

    行人任意穿越馬路被機車撞上。（警方提供）

    行人任意穿越馬路被機車撞上。（警方提供）

    警方提醒行人穿越道路也要保護自己。（警方提供）

    警方提醒行人穿越道路也要保護自己。（警方提供）

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