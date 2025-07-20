高雄左營20年老機車剛維修後突燃燒 火警原因待查

2部機車被燒毀。（民眾提供）

2025/07/20 11:32

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市左營區一處民宅前，今（20）日凌晨4時20分許發生火警，現場有2部機車起火燃燒，事發前有一名騎士經過，但未停留且有動作，初步排除被縱火。屋主向警方表示，起火的機車昨天剛維修，消防局正調查火警原因。

高雄市119、110凌晨獲報，指稱左營區新莊仔路49巷一處民宅前發生火警。警消發現屋外一部普通重型機車及一部微型電動車起火燃燒，火勢已由居民合力撲滅，但燒得只剩下骨架，無人員傷亡。

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據了解，起火的普通重型機車車齡近20年，屋主表示，該車因行駛中會經常熄火，昨日剛完成維修於晚間8時左右停放於屋前。經調閱監視器，今晨約4時12分許有一名騎乘機車的民眾經過現場，該名騎士並未停留，雙手未見異常動作，約於4時15分左右，鄰居即發現有火光冒出。

經警方初步勘查，現場並未發現明顯縱火跡證，無其他人駐足，屋主亦表示並無與人結怨，與該騎士也不認識，對火警事故未提出異議。至於確切起火原因，仍待消防局火災調查科進一步鑑定釐清。

機車被燒得剩下骨架。（民眾提供）

一名騎士經過後不久，機車隨即起火燃燒，但警方排除人為縱火。（民眾提供）

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