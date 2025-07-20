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    毒駕撞死退休公務員逃逸 台中殯葬業二代稱患「糖尿病」仍延押

    白男宣稱自己罹患糖尿病，台中地院認為他「飾詞僥倖之心態」，有逃亡的可能，裁定延長羈押2個月。（資料照，記者許國楨攝）

    白男宣稱自己罹患糖尿病，台中地院認為他「飾詞僥倖之心態」，有逃亡的可能，裁定延長羈押2個月。（資料照，記者許國楨攝）

    2025/07/20 11:29

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市18歲男子白翊辰，去年10月27日吸毒後無照駕駛BMW轎車，在中市北屯區撞飛72歲葉姓退休公務員，他卻未停車查看，反而加速駛離，葉翁被捲入車底遭輾斃，台中地檢署聲請羈押獲准後，依殺人等罪名起訴他，由台中地方法院國民法官審理，白男則以罹患糖尿病抗辯，台中地院認為他「飾詞僥倖之心態」，有逃亡的可能，裁定本月26日起，延長羈押2個月。

    調查顯示，白男的母親經營葬儀社，白男案發前一天，在桃園殯儀館附近吸食摻有K他命的香菸，並駕車回到台中太平區住處，隔日（27日）凌晨再度吸食俗稱「喵喵」的4-甲基甲基卡西酮及「喪屍煙彈」（依托咪酯）等第三級毒品，又毒駕到北屯區找友人聚會，返家途中撞上徒步的葉姓退休公務員。

    白男肇事後沒有任何急救或報案行為，反而加速逃逸，約15分鐘後自撞電力設備箱，被警方攔截拘捕，尿液檢測證明他案發前吸毒，台中地檢署依殺人等罪名起訴。

    台中地院裁定書指出，白男犯罪嫌疑重大，涉嫌殺人罪部分，是10年以上有期徒刑的重罪，又重罪常伴有逃亡的高度可能，白男肇事後也確實開車逃離現場，有逃亡的事實，他於案發後未如實陳述，有飾詞僥倖的心態，雖稱有糖尿病，但法官仍認為他逃亡可能性不低。

    台中地院強調，白男未取得死者（葉姓老翁）的家屬諒解，有必要羈押繼續，裁定本月26日起，延長羈押2個月。

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