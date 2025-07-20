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    高雄13歲中輟少女迷重機女神 輟學蹺家被勸回

    13歲中輟少女時常不上學也不回家，被警方找到後勸導返家。（圖由民眾提供）

    13歲中輟少女時常不上學也不回家，被警方找到後勸導返家。（圖由民眾提供）

    2025/07/20 11:29

    〔記者許麗娟／高雄報導〕在外遊蕩不回家，少年警察隊獲報後展開協尋，發現13歲小玉常看重機女神騎車的影片，並查出會到西子灣一帶看車友騎車，15日前往訪查果然發現小玉的身影，並順利勸導返家。

    小玉因爸媽都忙於工作，從小由阿公阿嬤帶大，直到近年才由爸媽帶回同住，但因多年的隔代教養使親子間發生隔閡，爸媽因「管不動」常與她發生爭執，暑假前夕，小玉因貪玩且手機被父親沒收而負氣不再去上學，甚至一出門就失聯，偶爾幾天才回家一次，因3天以上未到校遭通報中輟，由少年隊介入協尋。

    高市少年隊調查，小玉不喜讀書、喜愛交朋友，而且對重型機車頗有興趣，在社群上常關注各大重機社團，經訪查小玉的同學及社群上互動的朋友等，得知小玉經常會前往西子灣附近看車友的重機和騎重機的英姿，因此決定前去西子灣查訪車友，果真在西子灣重機騎士聚集地發現少女身影。

    經了解，小玉因本身身材高䠷，加上看了很多漂亮女生騎重機環島的影片，覺得又辣、又帥、又酷，夢想自己也可以成為重機女神，故經常前往西子灣車友聚集點欣賞各式各樣的檔車及重機車。

    小玉經勸導後願意隨警方返回警局，並通知家長前來接回，家長表示會調整親子相處方式，傾聽孩子聲音，陪伴孩子度過青春期的情緒起伏與探索階段。

    少年警察隊隊長陳仁正呼籲，暑假期間應多與子女溝通，適度引導其興趣與社交行為，避免因衝突導致離家等意外情形發生。

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