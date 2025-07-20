20多鴿主受害！擄鴿勒贖3人組被判刑

洪男等人收購停憩漁船被捕獲的賽鴿再向飼主勒贖金錢，被屏東地院判處4年不等徒刑。示意照，非本案賽鴿。（記者李立法攝）

2025/07/20 11:16

〔記者李立法／屏東報導〕擄鴿3人組洪木榮、洪文松及及徐俊明，分工收購停憩在漁船被捕獲的賽鴿及銀行帳戶，再依照腳環上的聯絡電話向飼主勒贖金錢，得手逾20萬元，經檢警查獲依恐嚇取財及違反洗錢防制法等罪送辦後，屏東地院依涉案程度分別併處3人4年不等徒刑，其餘涉及提供帳戶及捕獲賽鴿的3名共犯也被判處6個月不等徒刑，可上訴。

檢警調查，男子洪木榮、洪文松及及徐俊明等3人見停憩在漁船上被獲捕的賽鴿有利可圖，便以每隻1千元不等價碼，向陳男等人收購在漁船上停憩被捕獲且腳環上有聯絡電話的賽鴿，再由徐男等人以每隻數千元或1萬2千元不等金額，要求被害鴿主將贖金匯入黃男提供的銀行帳戶，陸續有20多位鴿主受害，洪男等人得手逾20萬元。

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警方據報循線破獲洪男等人組成的該擄鴿集團，依恐嚇取財及洗錢等罪送辦，雖然黃男辯稱帳戶遺失不知被作為恐嚇取財的洗錢工具，但檢方並不採信，視為共犯起訴。

屏東地院審理後，依洗錢等罪併處洪木榮4年徒刑，併科罰金11萬元；併處徐俊明3年4個月徒刑，併科罰金11萬元，併處洪文松3年徒刑，其中的8個月徒刑可易科罰金，併科罰金9萬5千元；並沒收3人不法所得；負責提供帳戶的黃男判處6個月徒刑，併科罰金3萬元，2名出售捕獲賽鴿的陳姓男子依竊盜罪分處拘役50天及20天，可易科罰金。

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