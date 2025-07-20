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    首頁　>　社會

    公車撞死名醫 欣欣客運董事長鞠躬道歉請辭

    公車撞死名醫引發社會震撼，欣欣客運董事長范大維（左2）率一級主管向社會與家屬鞠躬致歉。（記者陳奕劭攝）

    公車撞死名醫引發社會震撼，欣欣客運董事長范大維（左2）率一級主管向社會與家屬鞠躬致歉。（記者陳奕劭攝）

    2025/07/20 11:08

    〔記者陳奕劭／新北報導〕衛生福利部桃園醫院外科部主任周佳正昨天（19日）徒步行經總統官邸臨近的中山南路、愛國東路口的斑馬線時，遭到左轉的公車捲入車底，急救後宣告不治。欣欣客運董事長范大維今天（20日）率一級主管向社會與家屬鞠躬致歉，並向退輔會請辭負起責任。

    國內乳癌權威、衛福部桃園醫院醫師周佳正不幸遭左轉公車撞死，引起社會譁然。欣欣客運今天召開記者會道歉，強調駕駛確實違規，將依法接受調查，公司會負起相關責任。未來將徹底落實「停等、指差後確認再開」，並以專案落實「行車安全巡迴教育」。

    范大維表示，此事發生證實內部管理落差，他們深感自責，公司目前已成立專案小組，徹底檢討相關責任，即起針對駕駛宣導確認指差、停等後再開，並再轉彎路口等高風險區域落實停看聽原則，透過演練，提升駕駛對A柱盲區的警覺。

    他指出，李姓駕駛肇事主因是未落實「指差確認」，詳細原因仍要警方調查釐清，但他判斷主因是便宜行事，而非精神或體力不濟所致，目前駕駛停職在家、移送法辦，按照公司工作條款，符合解聘條件。他補充，目前公司有4名65歲以上的駕駛，60歲以上的駕駛人數仍在統計中。

    范大維說，公司以此事為鑑，為了加強行車安全，會盡速加裝預警偏離系統等設備，也會加強駕駛管理，包含健康狀況、心理壓力等都會加強教育。公司也與周醫師家屬取得聯繫，承諾盡全力透過保險理賠、法律等協助，陪伴家屬度過難關。

    對於悲劇發生，欣欣客運董事長范大維（中）表示，將請辭負起責任。（記者陳奕劭攝）

    對於悲劇發生，欣欣客運董事長范大維（中）表示，將請辭負起責任。（記者陳奕劭攝）

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