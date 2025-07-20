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    雨大視線不佳？花蓮台9線車禍 男子未走斑馬線遭撞死

    花蓮縣台九縣220.1公里鳳林段，昨深夜發生一起死亡車禍，穿越馬路的行人遭汽車撞死。（民眾提供）

    花蓮縣台九縣220.1公里鳳林段，昨深夜發生一起死亡車禍，穿越馬路的行人遭汽車撞死。（民眾提供）

    2025/07/20 10:53

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣台9縣220.1公里鳳林段，昨深夜發生一起死亡車禍，57歲曾姓男子駕車行經鳳林鎮台9線時，疑因雨勢過大且夜晚視線不佳，不慎撞到未走斑馬線穿越馬路的彭姓男子，彭當場倒地不起、失去呼吸心跳，經送醫搶救後傷重不治，詳細肇事原因警方進一步釐清當中。

    受薇帕颱風外圍環流影響，花蓮昨天（19日）陸續下起間歇大雨，曾姓男子昨天晚間10點多駕駛白色汽車沿台9線由南向北行駛，行經鳳林鎮台9線220.1公里處時，不慎與1名東向西欲穿越馬路的32歲彭男發生碰撞。由於人車撞擊力道大，曾男車輛駕駛座擋風玻璃破碎成蜘蛛網狀，車頭燈也直接凹下去，彭男遭撞後當場倒地，失去呼吸心跳，經救護車送往鳳林榮民醫院急救無效宣告不治。

    警方初步判斷，經查曾男酒測無酒精反應，也有正常駕照，而彭男沒有走斑馬線穿越馬路，由於路口監視器距事故現場有段距離，曾男疑因昨晚鳳林雨勢大且夜間視線不佳，才不慎撞上彭男，不過警方為慎重釐清事故原因，將調閱附近店家監視器畫面，釐清肇事原因與責任。

    花蓮縣台九縣220.1公里鳳林段，昨深夜發生一起死亡車禍，穿越馬路的行人遭汽車撞死。（民眾提供）

    花蓮縣台九縣220.1公里鳳林段，昨深夜發生一起死亡車禍，穿越馬路的行人遭汽車撞死。（民眾提供）

    花蓮縣台九縣220.1公里鳳林段，昨深夜發生一起死亡車禍，穿越馬路的行人遭汽車撞死。（民眾提供）

    花蓮縣台九縣220.1公里鳳林段，昨深夜發生一起死亡車禍，穿越馬路的行人遭汽車撞死。（民眾提供）

    花蓮縣台九縣220.1公里鳳林段，昨深夜發生一起死亡車禍，穿越馬路的行人遭汽車撞死。（民眾提供）

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