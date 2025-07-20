為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    虐死未滿7歲童可處死刑 藍委加碼提案虐童不得假釋

    國民黨立委羅智強。（圖由國民黨提供）

    國民黨立委羅智強。（圖由國民黨提供）

    2025/07/20 10:31

    〔記者林欣漢／台北報導〕立法院院會18日三讀通過刑法第286條條文修法，強化對虐待兒童的刑責，國民黨立委羅智強提出「中華民國刑法第77條條文修正草案」，明定犯刑法第286條者，不得假釋，該案已於上月底交司法及法制委員會審查。

    1歲男童「剴剴」遭保母虐死，震驚全台。立法院18日三讀通過被稱為「剴剴條款」的刑法第272條之一及第286條修正案，增訂凌虐未滿7歲兒童致死，可處死刑或無期徒刑等相關條文，拉高的幅度比現行法對殺人者，可處死、無期或10年以上徒刑更重。

    對於增訂與286條有關的條文，故意凌虐和過失致死的刑責比殺人罪還高，民進黨立委持反對意見，但表決不敵藍白人數優勢。民進黨團強調，藍白對「剴剴案」先包庇再消費，民進黨支持虐殺兒童罪可處死，但本次問題在於，故意凌虐和過失致死的刑責比殺人罪還高，民粹修法恐造成可怕後果。

    對此，國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安今日表示，如果以三年刑期作為重罪標準，在過去10年裡，刑法286一審判決的輕罪占比則高達7成3；平均刑期更是從2020年的高峰64.6個月，大幅下滑到2024年的26個月。陳冠安強調，跟民意對幹，反對重罰虐兒犯就明說，不要牽拖這麼多理由。請民進黨真的不要再當兒少保護的絆腳石。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播