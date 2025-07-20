虐死未滿7歲童可處死刑 藍委加碼提案虐童不得假釋

國民黨立委羅智強。（圖由國民黨提供）

2025/07/20 10:31

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院院會18日三讀通過刑法第286條條文修法，強化對虐待兒童的刑責，國民黨立委羅智強提出「中華民國刑法第77條條文修正草案」，明定犯刑法第286條者，不得假釋，該案已於上月底交司法及法制委員會審查。

1歲男童「剴剴」遭保母虐死，震驚全台。立法院18日三讀通過被稱為「剴剴條款」的刑法第272條之一及第286條修正案，增訂凌虐未滿7歲兒童致死，可處死刑或無期徒刑等相關條文，拉高的幅度比現行法對殺人者，可處死、無期或10年以上徒刑更重。

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對於增訂與286條有關的條文，故意凌虐和過失致死的刑責比殺人罪還高，民進黨立委持反對意見，但表決不敵藍白人數優勢。民進黨團強調，藍白對「剴剴案」先包庇再消費，民進黨支持虐殺兒童罪可處死，但本次問題在於，故意凌虐和過失致死的刑責比殺人罪還高，民粹修法恐造成可怕後果。

對此，國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安今日表示，如果以三年刑期作為重罪標準，在過去10年裡，刑法286一審判決的輕罪占比則高達7成3；平均刑期更是從2020年的高峰64.6個月，大幅下滑到2024年的26個月。陳冠安強調，跟民意對幹，反對重罰虐兒犯就明說，不要牽拖這麼多理由。請民進黨真的不要再當兒少保護的絆腳石。

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